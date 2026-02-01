KL: Käänne vuokramarkkinassa

Asuntojen vuokramarkkinalla on tämän vuoden aikana tapahtumassa merkittävä käänne. Selvä ylitarjonta on nimittäin viimein loppumassa. Näin arvioi Hartelan toimitusjohtaja Jani Nieminen Kauppalehdelle.
– Kaikkien isojen kaupunkien väestönkasvu on jatkunut vahvana ja samaan aikaan markkinaehtoisia uusia vuokra-asuntokohteita ei enää ole valmistunut kuin yksittäisiä kappaleita, Nieminen avaa tilannetta.
Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa. Tässä on Niemisen mukaan kyse tulevaan valmistautumisesta.
– Tämä kertoo siitä, että vuokranantajat ovat selkeästi lisänneet intensiteettiä saadakseen vuokrausasteet korkeammalle.
– Eli ylitarjonta sulaa, kun uutta markkinaehtoista vuokra-asuntotarjontaa ei ole moneen vuoteen enää tullut markkinaan. Samaan aikaan kaupungit kasvavat ja juuri vuokria laskemalla on haettu nopeampaa ylitarjonnan sulattamista, Nieminen selittää.
Uudistuotannon niukkuus ja valtion tukeman asuntotuotannon vähentyminen sekä kaupungistuminen ja maahanmuutto niin ikään vähentävät vuokra-asuntojen ylitarjontaa. Myös epävarmuus oman kodin ostamisen ympärillä ylläpitää vuokra-asuntojen kysyntää.
Asuntokaupan virkoaminen toisaalta tarkoittaisi Niemisen mukaan vuokrakapasiteetin poistumista markkinoilta.
– Löytyy myös rakennusliikkeitä, joilla on vuokrattuna myymättömiä omistusasuntoja. Niillä ei ole syytä pysyä pitkäaikaisena vuokranantajana, vaan ne myyvät asuntonsa heti markkinoiden alkaessa vetää.