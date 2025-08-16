Kiusallinen paljastus: Näin Venäjä lavastaa olemattomia voittoja kotiyleisölle

Venäjä on lavastanut asutuskeskusten valtauksia luodakseen mielikuvan menestyksestä rintamalla, kertoo Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR viestipalvelu Telegramissa.

Uusi propagandataktiikka perustuu lippuihin. Pieniä kahden hengen sotilasryhmiä lähetetään etulinjaan Venäjän lippujen kanssa, joista osa onnistuu livahtamaan Ukrainan puolustuslinjojen läpi. Tämän jälkeen venäläiset kuvaavat etulinjojen takana videoita lipun kanssa poseeraten, väittäen Venäjän vallanneen uusia alueita.

Myöhemmin videoita käytetään raporteissa, joissa hehkutetaan tuoreita voittoja ja jaetaan aktiivisesti Kremlin propagandakanavissa.

HUR:n mukaan videoiden tavoite on myös painostaa ukrainalaista yhteiskuntaa.

Esimerkki uudesta taktiikasta nähtiin elokuun alussa, kun ryhmä venäläisiä tunkeutui itäukrainalaiseen Zelenyi Hain kylään. Venäläisjoukolle kävi kuitenkin köpelösti, kun Ukrainan Timur-erikoisjoukkojen Veljeskunta-yksikkö saapui paikalle. Pian ukrainalaiset poseerasivatkin samalla paikalla Ukrainan lipun kanssa.

– Veljeskunta varoittaa: Aseiden ja kolmiväristen lippujen kanssa maillemme saapuminen päättyy aina samalla tavalla: tuhoon, HUR totesi tuolloin tiedotteessaan.

Tuorein lavastettu valtausvideo taas julkaistiin torstaina Itä-Ukrainassa sijaitsevasta Iskran kylästä. Videolla kaksi venäläissotilasta poseeraa Venäjän sinivalkopunaisen lipun kanssa kylän keskellä.

”Valtaus” ei kuitenkaan kestänyt kovin kauaa; lauantaina HUR julkaisi videon, jossa venäläissotilaat ovat polvillaan maassa, Venäjän lipun lojuessa lattialla. Toisella videolla ukrainalaissotilaat poseeraavat samalla paikalla sinikeltaisen lipun kanssa.

Ensimmäisellä videolla ukrainalaissotilas kysyy vangitulta venäläiseltä, mitä he oikein tekivät.

– Meille asetettiin tehtäväksi mennä kylään ja ottaa viidessä paikassa kuva Venäjän lipun kanssa, venäläissotilas myöntää.

Uutinen on Venäjälle kiusallinen, sillä jopa Venäjän valtiollinen tietotoimisto Tass raportoi aiemmin Venäjän ”vapauttaneen” Iskran. Tassin mukaan Iskran operaatio onnistui ”aktiivisten ja päättäväisten toimien ansiosta”.