Kirurgi-kansanedustajan kuppi nurin: Lääkäriliitolta häpeällinen lausunto

Kokoomuksen kansanedustaja, kirurgi Ville Väyrynen hämmästelee Suomen Lääkäriliiton kantaa lääkäripalvelujen valinnanvapauskokeiluun yli 65-vuotiaille.

– Enpä ole ennen joutunut entistä ammattiyhdistystäni näin häpeämään. Toki poliittisten lakkojen hyväksyntä jo nostatti poliitikkominäni kulmakarvoja, mutta lääkäri minussa ajatteli ihan tavallisen ay-liikkeen siinä vain hieman kurottelevan vasemmalle, Ville Väyrynen kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Väyrynen syyttää liiton ”suhtautuvan vasemmistolaisuuteensa niin suojelevasti, että eettisetkin periaatteet joutavat sille alttarille uhrattavaksi”.

Hän viittaa tästä löytyvään Helsingin Sanomien juttuun.

Siinä lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen syyttää kokeilua huonoksi potilaille ja lääkäreille ja vaatii Suomeen ”toimivaa perusterveydenhuollon järjestelmää”. Jutussa kerrotaan liiton vetoavan lääkäreihin, etteivät he lähtisi mukaan kokeiluun.

– Ollaan tultu siihen pisteeseen, että lääkäreiden etujärjestö kehottaa mieluummin lääkäreitään olemaan hoitamatta potilaita, kuin riskeeraavan sen, että hallituksen kokeilu menestyisi, Väyrynen päivittelee.

Kaikki tämä tapahtuu hänen mukaansa aikana, jolloin yhteinen huoli on hoidon saatavuus ja kustannusten nousu. Näihin molempiin valinnanvapauskokeilulla pyritään Väyrysen mukaan omalta pieneltä osaltaan vastaamaan.

– On hintakattoa ja nimenomaan haavoittuvalle ikäryhmälle kohdennettu kokeilu.

Ville Väyrynen muistuttaa, että korvauksiin panostetaan valtion budjetista 80 miljoonaa euroa vuodessa, eli 0,3 prosenttia hyvinvointialueiden rahoituksen summasta. Hän jatkaa, että tätä on hankala nähdä rahan kaatamisena terveysjättien taseeseen. Väyrynen korostaa, että kyseessä on muutenkin kokeilu.

– Suomen, mitä on tapahtunut? Onko porvarihallitus silmissämme todellakin niin vastenmielinen, että poliittinen ideologia ajaa eettisten periaatteidenne yli? Kehotatte käytännössä olemaan hoitamatta potilaita tilanteessa, jossa he tarvitsevat hoitoa. Samalla privaatissa tuntuu kapasiteettia olevan aamupäivät pullollaan. Eikö väärin sammuttaminen sovi enää teillekään. Jo on aikoihin eletty.

Verkkouutiset kertoo kokeilusta lisää alta löytyvässä jutussa.

