Kirkkoon liittyneiden nuorten määrä hurjassa nousussa

Rippikoulussa kirkkoon liittyneiden nuorten määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 2020 ja 2025 välillä, kertoo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintä.
Kirkkoon liittyneiden nuorten määrä kasvoi vuonna 2025 edellisvuodesta noin 15 prosenttia ja kastettujen nuorten määrä noin 20 prosenttia. Rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyi 1 634 nuorta, joista 1 353 kastettiin. Rippikoulun kävi yhteensä 48 214 nuorta, jotka olivat iältään 14–16-vuotiaita.
– Lapsena kastettujen osuus rippikouluikäluokassa pienenee, joten pohdinta kirkon jäsenyydestä tulee ajankohtaiseksi rippikoulussa. Tilastoluvut osoittavat, että kaste ja kirkon jäsenyys kiinnostavat nuoria, kertoo rippikoulun ja kirkon kasvatuksen asiantuntija Mikko Wirtanen.
Valtakunnallisesti rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyneitä nuoria oli noin kolme prosenttia, mutta esimerkiksi Tampereella ja Helsingissä jo noin seitsemän prosenttia.
– Ainakin näillä paikkakunnilla rippikoulusta on kehittynyt avoin ovi kirkon jäsenyyteen, Wirtanen kertoo.
Aikuisrippikoulun (17-vuotiaat ja vanhemmat) kävi yhteensä 976 henkilöä. Kirkon jäseneksi liittyneitä aikuisrippikoululaisia oli 571, joista kastettuja 279.
Kaiken kaikkiaan vuonna 2025 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulun kävi 49 190 henkilöä. Rippikoulussa kirkkoon liittyi yhteensä 2 205 ihmistä, joista 1 636 kastettiin.