Entiset vangit kiristävät, ryöstävät ja kiduttavat sotilaita rankaisematta saadakseen heiltä miljoonia ruplia palkkoina ja bonuksina, kuten kaksi tuoretta kertomusta korostaa. Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Aleksandr Jefremov 9. erillisestä moottoroidusta kivääriprikaatista (sotilasyksikkö 71443) kertoi vaimolleen: ”Jos et löydä rahaa pian, he tappavat minut”. Saavuttuaan Ukrainaan hänet heitettiin maakuoppaan monien muiden miesten kanssa.

Hänen vaimonsa kertoo: ”Hän vietti koko tämän ajan kuopassa, ja siellä istui poikia hänen kanssaan. Heitä hakattiin joka päivä nuijilla ja rautatangoilla rahan saamiseksi.”

Heidän piti kirjoittaa raportti, jossa he lahjoittivat rahat vapaaehtoisesti yksikön tarpeiden kattamiseksi.

Aleksandrin lunasti vapaaksi toinen mies, jota oli myös pahoinpidelty. Hän maksoi vaaditut rahat sekä Aleksandrin että itsensä puolesta. Sotilaat yrittivät tehdä kollektiivisen valituksen komentajiensa rikollisuudesta, mutta se johti vain heidän nöyryytykseensä ja uusiin pahoinpitelyihin.

Hänen vaimonsa mukaan tuntematon upseeri tuli heidän luokseen ja erotti valittajat: ”He panivat hameen pojalle, joka halusi kirjoittaa valituksen, pukivat hänet luodinkestävän liiviin ja kirjoittivat rivoja sanoja hänen liiviinsä.”

”Ja he pieksivät häntä julkisesti, demonstratiivisesti, aivan paraatikentällä.”

Aleksandr heitettiin takaisin maakuoppaan, kun hän yritti valittaa sotilassyyttäjänvirastoon. Hänelle kerrottiin, että hänen olisi maksettava vielä miljoona ruplaa päästäkseen pois.

Jevgeni Rudnev 33. moottoroidusta kiväärirykmentistä (sotilasyksikkö 82717) puolestaan kertoo, että hänen täytyi karata tilapäisesti saadakseen lääkärinhoitoa vakavaan jalkavammaansa. Hänet jäljitettiin ja palautettiin väkisin parantumattomana Donetskiin.

Rudnev kertoo olleensa lukittuna huoneeseen viikon muiden haavoittuneiden sotilaiden kanssa ennen kuin hänet työnnettiin autoon. He ”veivät minut tähän navettaan, niin kutsuttuun VPD:hen, jossa pidetään sairaita.”

Olot siellä osoittautuivat hänen mukaansa kauheiksi. Laitos oli täynnä haavoittuneita sotilaita, joilta evättiin hoito. Rudnevin mukaan kauhistuttavista olosuhteista huolimatta useimmat haavoittuneet yrittivät pysyä siellä välttääkseen lähettämisen rintamalle.

– Kattoa tukivat hirret, jotta se ei romahtaisi. Siellä ei hoideta, siellä on mahdotonta saada hoitoa, mutta ihmiset tarvitsevat leikkauksia. He vain istuvat siellä. Kun palkka tulee, (upseerit) keräävät heiltä rahat kiristäen keinolla millä hyvänsä.

Rudnevin mukaan lääkintäpataljoonaa hallitsivat entiset vangit, jotka ottivat lahjuksia ja sallivat toisille etuoikeuksia, joita ei myönnetty muille. He käyttivät rahat autoihin, alkoholiin ja huumeisiin.

– Ja kuulin keskustelun, jossa ”Lezgin” ja ”Patron” varastivat seitsemän miljoonaa ruplaa heidän luottokortiltaan. Mistä he sen varastivat, en tiedä. Kukaan heistä ei mene varikoille tai minnekään. He vain istuvat tässä vajassa, ajelevat sinne tänne, kävelevät, menevät lomalle mielensä mukaan ja juovat jotain.

– He laittoivat meidät jonoon keskiyöllä tälle vajalle… Meitä oli jonossa noin 30, jotain 40. He ottivat kaikkien puhelimet. He vaativat hyvin itsepintaisesti puhelimien salasanoja, Rudnev kertoo.

– Lopuksi, kun he ottivat kaikki puhelimet, he laittoivat minut (ympyrän keskelle) ja alkoivat selittää, että se johtui minusta. Eli he luovat konfliktitilanteen. He käänsivät osaston minua vastaan kaikella tällä, hän jatkaa

Tämän jälkeen muut sotilaat alkoivat uhata Rudnevia väkivallalla, ja sai kokea komentajien painostusta. Hän päätti karata uudelleen, koska hän pelkäsi nyt henkensä edestä.

1/ Organised crime is now thriving in the Russian army as a result of its recruitment of tens of thousands of convicts. Former inmates extort, rob and torture soldiers with impunity to extract millions of rubles in pay and bonuses from them, as two recent accounts highlight. ⬇️ pic.twitter.com/1Yggs1lzVR

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 18, 2025