Kiovassa uusia iskuja tänä aamuna

Kiovassa on raportoitu ainakin kolme ilmaiskua maanantaiaamuna. Ukrainan presidentin kanslian mukaan kyseessä olisivat kamikaze-lennokkihyökkäykset.

Asiasta kertoo muun muassa tutkija Olga Klymenko Twitterissä.

– En julkaise kuvia ennen kuin kaupungin hallinto on vahvistanut asian. Venäläiset hyökkäävät infrastruktuuriamme ja ilmapuolustustamme vastaan. Nyt ei ole aikaa kuville, Klymenko sanoo.

Kiovan pormestari Vitali Klitško kertoi myöhemmin maanantaiaamuna Telegramissa, että Kiovassa on tapahtunut useita räjähdyksiä. Hänen mukaansa silminnäkijähavaintojen mukaan iskuja on raportoitu yhteensä kolme kappaletta.

Ilmahyökkäyksen sanotaan kestäneen viisi tuntia, jona aikana Ukraina ampui alas 14 vihollisen ohjusta.

During this five-hour long air raid alert, #Ukraine's air defences shot down 14 enemy missiles, including 2 in #Kyiv region.

Missile attacks also reported in #Sumy oblast, #Dnipropetrovsk oblast and #Mykolaiv

— Olga Klymenko (@OlgaK2013) October 17, 2022