Kiovan pormestari MTV:lle: Taistelemme myös suomalaisten puolesta

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoo olevansa varma siitä, että Venäjä valmistelee uutta yritystä Ukrainan pääkaupungin valtaamiseksi.

Hän painottaa MTV Uutisille, että ukrainalaisjoukkojen on oltava valmiina sodan uuteen vaiheeseen.

– Meidän on oltava vahvoja, ja siksi pyydämme aseita puolustautumiseen. Me puolustamme kotejamme. On myös syytä muistaa, ettemme me puolusta ainoastaan omia kotejamme, me puolustamme juuri nyt kaikkia teitä, Vitali Klitshko toteaa.

Pormestari kuvailee Kremlin toimia kansanmurhaksi, sillä hyökkäykset on kohdistettu Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin. Kiovassa on tuhoutunut vuoden aikana 650 rakennusta.

Vitali Klitshkon mukaan on selvää, että presidentti Vladimir Putin havittelee Venäjän vanhoja alueita takaisin.

– Ei ole mikään salaisuus, että venäläiset puhuvat Ukrainan lisäksi myös Baltian maista, Puolasta ja muusta Neuvostoliiton vanhasta omaisuudesta. Tässä ei pidä unohtaa, että Suomi on kuulunut Venäjän imperiumiin, pormestari toteaa.

Hän kiittää Suomea poliittisesta, humanitaarisesta ja sotilaallisesta tuesta.

– Me emme taistele vain oman kotimaamme puolesta, me taistelemme myös jokaisen suomalaisen puolesta, Klitshko sanoo MTV:lle.