Kiovaan yöllä poikkeuksellisen voimakas ilmaisku

– Kahdeksas ilmahyökkäys Kiovaan toukokuun alun jälkeen. Tällä kertaa vihollinen käynnisti monimutkaisen iskun eri suunnista samanaikaisesti käyttäen miehittämättömiä ilma-aluksia, risteilyohjuksia ja todennäköisesti ballistisia ohjuksia. Saapuvien ohjusten määrä lyhyessä ajassa teki siitä tiheydeltään poikkeuksellinen, kuvaa Kiovan kaupungin sotilashallinnon päällikkö Serhi Popko Ukrinformin mukaan.

Alustavien tietojen mukaan valtaosa viholliskohteista havaittiin ja tuhottiin Kiovan ilmatilassa.

Alustavien tietojen mukaan putoavia ohjusten osia havaittiin pääkaupungin Solomyanskyin, Shevchenkivskyin, Svyatoshynskyin, Obolonskyin ja Darnytskyin alueilla.

Suurimmat vahingot on raportoitu Solomyanskyin kaupunginosassa, jossa yksi rakennus ja useita autoja syttyi tuleen. Palo on sammutettu.

– Muissa kaupunginosissa vahingot ovat vähäisiä. Useimmissa tapauksissa todettiin, että ohjusten kappaleita on pudonnut pysäköityjen autojen päälle, asuinalueille tai puistoalueille. Tällä hetkellä ei ole tietoa uhreista. Saapuvia tietoja käsitellään selvitetty operatiivista yhteenvetoa varten, Popko sanoi.

Aiemmin Kiovan pormestari Vitali Klitshko puhui kolmesta kuolonuhrista.

Ukrainian Officials have stated that tonight’s Missile Attack on Kyiv was “Exceptional in its Density” and that it appears to have been attempting to Target a number of Ukrainian Air Defense Sites with Drones as well as Cruise and Ballistic Missiles from multiple directions. pic.twitter.com/59ly1y5aYT

— OSINTdefender (@sentdefender) May 16, 2023