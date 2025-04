Kimmo Sasin viimeiset puheet isolle yleisölle jäivät videolle

Pitkäaikainen kansanedustaja ja ex-ministeri Kimmo Sasi (kok.) menehtyi 16. huhtikuuta 2025 vakavaan sairauteen. 32-vuotisen eduskuntauransa jälkeen Kimmo Sasi oli taustavaikuttajana ja aktiivinen muun muassa pohjoismaisessa yhteistyössä ja Holokaustin uhrien muisto -yhdistyksen puheenjohtajana.

Kimmo Sasin pitkäaikainen ystävä ja läheisin työtoveri Ben Zyskowicz sanoi Verkkouutisten BenTV:ssa arvelevansa, että Sasin viimeinen puhe isolle yleisölle oli 27. tammikuuta 2025. Helsingin Ritarihuoneella vietettiin tuolloin holokaustin uhrien muistopäivää. Vastaava tilaisuus pidettiin myös Turussa.

– Historia on hänelle suosiollinen, vaikka hänen elämänsä jäi kesken, Ben Zyskowicz sanoo Kimmo Sasista.

Ritarihuoneen tilaisuudesta on alla nähtävissä Youtube-video. Kimmo Sasi puhuu siinä kohdassa 2:15-5:20 muun muassa Auschwitzin vapauttamisesta, Suomeen tuoduista kompastuskivistä ja Klaus Härön elokuvasta Ei koskaan yksin.

– Toisen maailmansodan jälkeen kansainvälinen yhteisö totesi: ei koskaan enää. Siksi muodostettiin Yhdistyneet kansakunnat, jonka tehtäväksi annettiin estää sodat, hyväksyttiin ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus jonka tehtävä oli turvata perusihmisoikeudet kaikissa maailman maissa, ja hyväksyttiin myös vuonna 1948 Israelin valtion perustaminen, jotta juutalaisilla olisi aina jokin turvapaikka jonne uhkatilanteessa voi hakeutua, Kimmo Sasi sanoo.

Sasin mukaan erityinen huolenaihe myös Suomessa on, että nimenomaan yliopistojen pitäisi olla paikkoja, jossa oman mielipiteen ilmaisua ei tarvitse pelätä.

– Maailma nimenomaan kehittyy rauhanomaisesti siten, että laajan keskustelun kautta paremmat argumentit vähitellen voittavat.

MTV Uutisilla häntä haastateltiin 27. tammikuuta 2025 asiasta tässä.

Saman viikon viikonloppuna Kimmo Sasi oli mukana kokoomuksen kunta- ja aluevaaliristeilyllä. Hän osallistui siellä keskustelutilaisuuteen rajalaista. Sasi totesi asiantuntijoiden politisoituneen ja muutoksen alkaneen näkyä Juha Sipilän hallituksen aikana.

– Silloin kirjoitettiin, että nyt saatiin oikeistohallitus, joka ei välitä perusoikeuksista, ja että on ryhdyttävä taisteluun. Alkoi ristiretki, jolla tätä yritettiin todistella. Sanna Marinin hallitus ei sitten ollutkaan yhtäkkiä ongelmallinen. Osa asiantuntijoista on poliittisempia kuin kansanedustajat, ja heidät on sentään valittu vaaleilla, Kimmo Sasi totesi.