Kimmo Kiljunen polki itsensä samaan suohon Mika Niikon viereen

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) polkaisi politiikan henkilömiinaan. Hän kannatti suomenvenäläisten tilaisuudessa itärajan avaamista. Parhaiten se onnistuisi vaihtamalla Suomen hallitus.

Hallituksen lisäksi hän sätti tilaisuudessa tehdyssä videossa suomalaisia iltapäivälehtiä hybridivaikuttamisesta. Torstaina Kiljunen pyysi anteeksi sanomisiaan. Hän piti niitä harkitsemattomina.

Video oli ensimmäinen miina. Anteeksipyynnöllään hän saattoi viimeistellä lähtönsä uav:n johdosta.

”Esittämäni näkökannat eivät edusta SDP:n, saati eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan linjaa.” ”Minun olisi silti pitänyt ymmärtää, että en voi tällaisia lausuntoja antaa”, hän sanoo tiedotteessaan.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen odottavat Kiljusen selvitystä. He olivat samaa mieltä Kiljusen kanssa siitä, että tämän lausunnot eivät ole linjassa SDP:n kannanottojen kanssa.

Kiljusen asema on kestämätön. Hän ei ole perunut kannanottojaan, joten ne on tulkittava Kiljusen aidoiksi mielipiteiksi.

Kiljunen on aiemminkin ärsyttänyt lausunnoillaan. Hän on arvostellut julkisesti Suomen ja Israelin välisiä asekauppoja.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on tärkeä lenkki ulkopolitiikan päätöksenteossa. Se saa tiedokseen ja käsiteltäväkseen salaista ulkopolitiikkaan ja turvallisuuteen liittyvää tietoa.

Eduskunnan ja sosiaalidemokraattien on vastattava kysymykseen, voiko ulkoasiainvaliokuntaa johtaa henkilö, jonka kannanotot ovat ristiriidassa eduskunnan ja SDP:n linjan kanssa, ja onko Kiljusen harkintakyky riittävä tehtävän hoitamiseksi?

Vastauksen antavat Lindtman, Tuppurainen ja puolueen eduskuntaryhmä ilmeisesti ensi torstaina. Viime vaalikaudelta löytyy ennakkotapaus, joka on hyvä toimintaohje SDP:lle ja Kiljuselle.

Helmikuussa 2022 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan valiokunnan silloinen puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) ryhtyi Twitterissä vastustamaan Ukrainan Nato-jäsenyyttä.

”Nyt pitäisi sitten Macronin tai jonku muun astua julkisuuteen ja sanoa että Ukraina ei liity Natoon.”

Niikko syötti presidentti Vladimir Putinin lapaan, ja lausunnosta nousi meteli. Niikko ilmoitti samana päivänä, että hän eroaa valiokunnan johdosta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jussi Halla-aho (ps.).

Kiljunenkin voisi erota vapaaehtoisesti. Samalla hän tekisi palveluksen itselleen, SDP:lle ja eduskunnalle.

Kiljunen on toinen sosiaalidemokraattinen valiokuntajohtaja, jonka luottamus on horjunut. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vaikeudet on kaadettu puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) ja varapuheenjohtaja Mia Laihon (kok) syyksi.

Sdp olisi suostunut siirtämään Kiurun pois, jos kokoomus olisi pannut Laihon vaihtoon.

Kiljusen tapaus tuskin jää pattitilanteeseen. Pelissä on enemmän panoksia: ulkopolitiikan, eduskunnan, Sdp:n ja Lindtmanin uskottavuus.

Lindtmania on moitittu hitaudesta ja särmän puutteesta. Kiljusen jatkaminen valiokunnan puheenjohtajana antaisi pontta näille väitteille.

Seuraaja löytyy suhteellisen helposti SDP:n ryhmästä. Esimerkiksi Tuppurainen ja Lindtman ovat valiokunnan jäseniä. Eduskuntaan palanneella Miapetra Kumpula-Natrilla on vahva kokemus kansainvälisistä asioista.