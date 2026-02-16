Kim Jong-un kyynelehti tyttärensä rinnalla

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un kyynelehti tuhatpäisen yleisön edessä avatessaan juhlamenoin uuden asuinalueen Pjongjangissa. Asunnot on tarkoitettu Ukrainan sodassa kuolleiden sotilaiden perheille. Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjän rinnalle taistelemaan tuhansia sotilaita.
Kim Jong-un sekä hänen tyttärensä Kim Ju-ae näytettiin halaamassa lapsia, joiden vanhempi väitetysti on kuollut Ukrainassa.
Ju-ae:ta on pidetty mahdollisena Pohjois-Korean seuraavana johtajana, sillä tällä hetkellä arviolta 13-vuotias tytär on edustanut yhä useammin julkisesti isänsä kanssa.
Viime viikolla Etelä-Korean tiedustelu arvioi, että pohjoiskorealaisia sotilaita olisi kuollut tai haavoittunut Venäjän joukoissa noin 6000.
Pääkaupungin Saebyeol Street -projektia pidetään Kim Jong-unin yrityksenä tyynnyttää mahdollista kansan harmia siitä, että joukkoja lähetetään sotimaan ulkomaille, sanovat asiantuntijat The Telegraph -lehden mukaan. Asuinalueella on uusia kerrostaloja noin 2500 perheelle.
Oxfordin yliopiston Pohjois-Koreaan erikoistunut professori Edward Howell toteaa, että julkiset tyytymättömyyden osoitukset ovat Pohjois-Koreassa epätodennäköisiä, mutta Kim on kiinnostunut siitä, mikä hänen imagonsa kotimaassa on.
Aiemmin kuolleita ja haavoittuneita on kunnioitettu muistoseinällä sekä museolla. Moskovan uskotaan palkitsevan Pjongjangia sotilaista taloudellisella tuella, ruoalla sekä energiatoimituksilla.