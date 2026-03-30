Kiinteistöveron tuotto kasvaa noin 25 miljoonaa euroa

Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kiinteistöveroa maksuunpannaan tänä vuonna yhteensä reilut 2,4 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen on noin 25 miljoonaa euroa eli yhden prosentin.
Kiinteistöveron tuotto kasvaa tänä vuonna selvästi hitaammin kuin useimpina aiempina vuosina.
– Kasvu hidastui jo viime vuonna, jolloin se jäi 16,4 miljoonaan euroon eli 0,7 prosenttiin. Vuonna 2024 kiinteistöveron tuotto kasvoi 7,2 prosenttia ja vuonna 2023 7,9 prosenttia. Hidastumisen taustalla ovat erityisesti rakennuskustannusindeksin vaimea kasvu, uudisrakentamisen vähyys ja se, että kunnat ovat korottaneet kiinteistöveroprosenttejaan aiempaa hillitymmin, selittää ylitarkastaja Jenna Lempiäinen Verohallinnosta tiedotteen mukaan.
Kiinteistöjen verotusarvot laskivat nyt ensimmäistä kertaa reiluun vuosikymmeneen
Vuoden 2026 kiinteistöverotuksen pohjana olevien kiinteistöjen verotusarvojen yhteissumma laski ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia ja oli 276 miljardia euroa. Kyseessä on ensimmäinen kerta vuonna 2014 alkaneessa tilastoaikasarjassa, kun verotusarvojen yhteissumma pienenee.
Rakennusten verotusarvot laskivat 0,5 prosenttia rakennuskustannusindeksin vaimean kasvun ja uudisrakentamisen vähyyden seurauksena. Maapohjien verotusarvot sen sijaan nousivat 1,1 prosenttia. Kiinteistöveron tuotosta reilut 72 prosenttia eli lähes 1,8 miljardia euroa kertyy edelleen rakennuksista.
– Vaikka verotusarvot kääntyivät hienoiseen laskuun, veron kokonaistuotto edelleen kasvaa. Se kertoo siitä, että kiinteistöveron kehitykseen vaikuttavat yhtä aikaa useat tekijät, Jenna Lempiäinen toteaa.