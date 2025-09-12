Kiinan uusi vientituote on digitaalinen keskitysleiri

Kiina on alkanut tarjota ulkomaille internetin sensuurijärjestelmää, jonka mallina on maan itse käyttämä ”Kiinan palomuuri”. Asiantuntijoiden näkemien vuodettujen asiakirjojen mukaan viisi maata on jo osoittanut kiinnostusta tuotetta kohtaan ja aloittanut yhteistyön.

Tuotetta kaupataan kaupallisena ratkaisuna, ja sitä myy kiinalaisyritys Geedge Networks, joka on Wired-julkaisun saamien tietojen mukaan kiinteästi tekemisissä Kiinan internet-sensuurin infrastruktuurissa. Viranomaisille toimitettavan valvontatyökalut sisältävän ohjelmiston lisäksi yhtiö tarjoaa myös laitteistoa, joka voidaan kytkeä mihin tahansa datakeskukseen.

Geedgen järjestelmä mahdollistaa tutkijoiden mukaan tiedonseurannan verkossa, määriteltyjen verkkosivustojen sulkemisen, VPN-työkalujen estämisen ja yksittäisten henkilöiden vakoilun, esimerkiksi perustuen siihen, minkä maan verkkosivuilla he vierailevat.

Vuodettujen yli 100 000 asiakirjan mukaan Geedge on jo alkanut yhteistyön Kazakstanin, Myanmarin, Pakistanin, Etiopian ja yhden nimeltä mainitsemattoman maan kanssa. Yhtiö etsii myös työntekijöitä, jotka olisivat valmiita matkustamaan Kiinan hallituksen infrastruktuurin kehityshankkeeseen Vyö ja tie osallistuvissa maissa Malesia, Intia, Bahrain ja Algeria. Esimerkiksi Myanmarissa Geedgen laitteisto oli helmikuussa 2024 päivättyjen asiakirjojen mukaan asennettu 13 verkkopalvelun tarjoajan 26 datakeskukseen.

Kun Geedge Networks perustettiin vuonna 2018, sen nimi oli Zhongdian Jizhi, joka viittasi yhtiön sidokseen Kiinan sähköyhtiö CEC:n kanssa – toiselta nimeltään Zhongdian. Se on valtionyhtiö, jolla on läheiset yhteydet asevoimiin ja turvallisuuspalveluihin. Yhdysvallat asetti sitä vastaan pakotteita vuonna 2020.

Geedge ja CEC liittyvät myös tietojenkäsittelytieteilijä Fan Binxingiin, johon viitataan usein Kiinan palomuurin isänä, koska hän johti järjestelmän kehittämistä. Fan oli CEC:n johtava tutkija vuonna 2019, jolloin hän osti 40 prosentin osuuden teknologiainvestointiyhtiöstä, josta tuli yksi Geedgen omistajista. Yksi johtajiston jäsenistä toimii molemmissa yhtiöissä.