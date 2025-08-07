Kiinan uusi tekoäly muuttaa voimasuhteita hybridisodassa

Kiinan hallinto käyttää tekoälyyn erikoistuneita yhtiöitä informaatio-operaatioissa.

Yhdysvaltain hallinnon virkamiesten ja tutkijoiden paljastamien asiakirjojen mukaan yhtiöiden kautta Kiina kerää tietoja ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ympäri maailmaa. Informaatiovaikuttamista voi käyttää osana hybridisodankäyntiä.

Asiasta kertoo amerikkalaislehti The New York Times.

Erityisesti GoLaxy-niminen yritys on kerännyt tietoja yhdysvaltalaisista päättäjistä ja toteuttanut vaikuttamisoperaatioita Hongkongissa ja Taiwanissa.

Julkisesti yhtiö kertoo tarjoavansa data-analyysiä kiinalaisille yrityksille ja viranomaisille, mutta sisäiset asiakirjat paljastavat sen kehittävän teknologiaa, jonka avulla Kiinan valtio voi muokata ja ohjata mielipiteitä tehokkaammin kuin koskaan aiemmin.

Kehityksen ytimessä on tekoäly.

Yhdysvaltalaisten virkamiesten mukaan perinteisesti Venäjän on arvioitu olevan Kiinaa edellä informaatiosodankäynnissä. Tekoäly voi kuitenkin muuttaa voimasuhteita merkittävästi.

GoLaxyn sisäiset asiakirjat kuvailevat, kuinka se kykenee mukauttamaan vaikuttamisoperaatioidensa tyyliä yksittäisten sosiaalisen median käyttäjien mieltymysten perusteella.

Sisällön kerrotaan tuottavan kohdennettua sisältöä, joka näyttää aidolta ja mukautuu nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Yhtiön mukaan sen teknologiaa on käytetty myös mielipiteen muokkaamisessa Kiinan sisällä muun muassa koronaviruspandemian aikana.

Yhtiö kiistää luoneensa informaatiovaikuttamiseen kykeneviä ohjelmistoja tai bottiverkkoja. Se sanoo keräävänsä vain avoimesti saatavilla olevaa dataa verkosta, eikä keruuta sen mukaan kohdenneta erityisesti yhdysvaltalaisiin vaikuttajiin.

Vaikka virallisesti GoLaxy on yksityinen yritys, on sen taustalla Kiinan valtioon liittyviä toimijoita. Yksi sen omistajista on Kiinan valtionyhtiö ja sen perustajat olivat aiemmin valtiollisen tiedeinstituutin palkkalistoilla.

Tieto kytköksistä valtioon oli esillä myös GoLaxyn verkkosivuilla. Kiinaan erikoistunut asiantuntija Jimmy Goodrich sanoo, että yhtiö on julkisesti ilmaissut kehittävänsä tekoälyominaisuuksia kansallisen turvallisuuden tarpeisiin.

– Tämä on valtiollisen instituutin jatke, hän kiteyttää.