Kiinan tukikohtaan ilmestyi uusi häivekone

Tuoreissa satelliittikuvissa on paljastanut Kiinan lentotukikohdan kiitoradalle sijoitettu lentävä siipi -tyylinen lennokki, jonka sanotaan muistuttavan kulmikasta leijaa. Kyseessä on toiseksi suurin vastaavanlainen drooni.
Peking on ohjannut viime vuosina huomattavia rahasummia miehittämättömien järjestelmien kehittämiseen. Alkusyksyn sotilasparaatissa kansainväliselle yleisölle esiteltiin uusia lennokkeja ja meridrooneja, jotka luultavasti joutuisivat tositoimiin mahdollisessa konfliktissa Taiwania vastaan.
War Zone -sivuston mukaan uusi häivedrooni havaittiin uusien asejärjestelmien testaukseen käytettävän salamyhkäisen tukikohdan kiitotiellä Malanin lähellä. Se sijaitsee Kiinan länsiosissa Xinjiangin alueella.
Häivedrooni muistuttaa korkeille lentokorkeuksille suunniteltua pitkän kantaman miehittämätöntä CH-7-lentokonetta. Yhdennäköisyyden vuoksi on mahdollista, että droonit pohjautuvat samalle alustalle. Ensi kertaa havaittu kone voi myös olla uudempi versio CH-7:stä.
Planet Labs -yhtiön satelliittikuvat on otettu 14. elokuuta. Tummanharmaan droonin siipienväliksi voi kuvan perusteella arvioida noin 42 metriä.
Asiantuntijoiden mukaan on huomionarvoista, että drooni päätettiin jättää kiitotielle keskellä päivää. Kiina on hyvin tietoinen siitä, että ulkovaltojen tiedustelusatelliitit vahtivat Malanin tukikohtaa tarkasti. Kohde on varustettu jättimäisellä hangaarilla uuden teknologian piilottamiseksi.
Aiempi CH-7 eli Caihong-7-drooni tuli julkisuuteen jo marraskuussa 2024. Se oli ilmeisesti suunniteltu tiedusteluun, mutta voitaisiin tarvittaessa varustaa myös ohjuksilla. Se muistutti ulkoisesti Yhdysvaltain ilmavoimien pitkän kantaman RQ-180-droonihanketta, jonka yksityiskohdista tai nykytilasta ei ole tarkempaa tietoa.
