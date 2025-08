Kiinan suurlähetystön varoitetaan vakoilevan tietoliikennettä

Kiinan Lontoon suurlähetystön varoitetaan vakoilevan alueen tietoliikennettä.

Suurlähetystöön on suunnitteilla merkittäviä laajennuksia, jotka mahdollistaisivat kriitikoiden mukaan koko lähialueen tietoliikenteen tarkkailun ja analysoinnin.

Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla tärkeiden valokuitukaapeleiden solmukohdassa, joka palvelee lukuisia alueen yrityksiä.

Asiasta kertoo BBC.

Uusi suurlähetystö on vanhan rahapajan alueella. Suoraan sen alla on tietoliikenteeseen liittyvää infrastruktuuria, joka on peräisin aiemman käyttötarkoituksen ajalta.

Myös viereinen puhelinkeskus on asiantuntijoiden mukaan mahdollinen riskitekijä.

Nimettömänä esiintyvä yhdysvaltalainen turvallisuusasiantuntija sanoo BBC:lle, että alueella kulkevien kaapeleiden viestiliikenteen vakoilua olisi lähes mahdoton huomata.

– Kaikki puolen mailin säteellä lähetystöstä on haavoittuvaa, hän sanoo.

Toisaalta hän myös kertoo, että kaapeleissa kulkevan liikenteen tarkkailu ei välttämättä ole Kiinalle tarpeen, sillä maalla on tapoja hankkia tietoja muutakin kautta.

Lontooseen paennut hongkongilainen toisinajattelija Carmen Lau pelkää, että suurlähetystöä saatetaan käyttää myös toisinajattelijoiden vainoamiseen.

– On helppo kuvitella, mitä tapahtuisi, jos minut vietäisiin Kiinan suurlähetystöön, Carmen sanoo.