Kiinan sotaharjoitukseen ilmestyi hämmentävä kopio länsiaseesta

Kiinalaisessa mediassa on levinnyt kuvia ajoneuvosta, jonka tarkoitus on jäljitellä yhdysvaltalaista Himars-tykistöjärjestelmää, kertoo The War Zone.
Kuvissa Himarsin kopio on maalattu samalla tavalla kuin Taiwanin armeijan käyttämät Himars-järjestelmät. Kopiot on rakennettu kolmiakselisen kuorma-auton alustalle, ja ne on varustettu erottuvilla Himarsin panssaroidulla ohjaamoilla sekä kuuden raketin laukaisujärjestelmillä.
Erojakin on. Rekka on selvästi kevyempi kuin oikea Himars, mikä rajoittanee sen liikkuvuutta.
Joidenkin lähteiden mukaan Himars-kopioita on ehditty jo käyttämään Kiinan kansan vapautusarmeijan sotaharjoituksissa, joissa niiden tarkoitus on jäljitellä vihollisen joukkoja. Toisen lähteen mukaan kyseessä on kiinalaisyrityksen projekti, jota se kaupittelee samaan tarkoitukseen Kiinan armeijalle.
Erityisen mielenkiintoista on se, että Himars-kopiot eivät ilmeisesti vaadi lainkaan kuljettajaa, vaan niitä voidaan liikutella kauko-ohjauksella. Tämä viittaisi siihen, että kopiot voitaisiin myös tuhota sotaharjoituksissa.
Joidenkin tietojen mukaan Himars-kopiot olisi varustettu myös infrapunasäteilijöillä, joiden tarkoitus on jäljitellä oikean Himarsin lämpösäteilyä.
Vihollisen ajoneuvojen jäljittely ei ole itsessään poikkeuksellista. Esimerkiksi Yhdysvallat on käyttänyt omissa harjoituksissaan Humvee-ajoneuvoja, jotka on naamioitu venäläisiksi T-72 -panssarivaunuiksi.
Kiina on taas aiemmin rakentanut sotaharjoituksia varten Sisä-Mongolian aavikolle kopion Taiwanin pääkaupungista Taipeista. Kopiokaupungissa on muun muassa jäljitelmä Taiwanin presidentinpalatsista ja ulkoministeriöstä.
Nyt nähdyt Himars-kopiot kuitenkin kertonevat siitä, että järjestelmä huolestuttaa Kiinan sotajohtoa. Tehokasta tykistöjärjestelmää on käytetty muun muassa Ukrainassa, ja mahdollisessa konfliktitilanteessa Taiwanin Himarsit voivat aiheuttaa hyökkääville kiinalaisjoukoille suuria tappioita.
Toistaiseksi Taiwanilla on käytössään 11 Himars-järjestelmää, ja tilauksessa on 18 lisää. Lisäksi kaavailuissa on 28 Himarsin lisätilaus.
Ensimmäiset Himarsit toimitettiin saarelle viime vuoden marraskuussa.