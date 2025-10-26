Kiinan lentotukialuksesta paljastui vakava puute

Kiinan uusimman lentotukialuksen rakenteesta paljastui vakava puute.

Lentokannen muotoilun vuoksi Pekingin uusin lentotukialus jää toiminnalliselta kapasiteetiltaan vain noin 60 prosenttiin verrattuna Yhdysvaltain 50 vuotta vanhoihin Nimitz-luokan lentotukialuksiin.

Asiasta kertoo CNN.

Kahden Yhdysvaltain laivaston entisen upseerin arvion mukaan pian käyttöön otettavan Fujian-lentotukialuksen lentokannen rakenne rajoittaa nopeutta, jolla alus voi vastaanottaa tai laukaista matkaan lentokoneita.

Alus on kuitenkin kehittynyt Kiinan aiempiin lentotukialuksiin verrattuna. Täysin uutena ominaisuutena aluksessa on sähkömagneettinen laukaisukatapultti, joka mahdollistaa aiempaa raskaammassa lastissa olevien koneiden laukaisun.

Kiinan aiemmissa lentotukialuksissa on hyppyrimäinen ramppi, ja lentoon lähtevät koneet ovat omien moottoreidensa voiman varassa.

Yhdysvaltain lentotukialuksilla palvellut Carl Schuster arvioi, että laskeutumiseen tarkoitetun kiitotien ja kahden laukaisukatapultin välinen kulma on vain noin kuusi astetta, mikä vähentää kannelle jäävää tilaa.

Lisäksi kiinalaisaluksen kiitotie on pidempi verrattuna yhdysvaltalaisiin lentotukialuksiin.

Schusterin mukaa pienemmän kulman ja pidemmän kiitotien vuoksi lentotukialuksen kannella on yhdysvaltalaisaluksia vähemmän tilaa laskeutuneiden koneiden käsittelyyn.

Schuster ja Yhdysvaltain laivaston entinen lentäjä Keith Stewart arvioivat, että tilan puutteen vuoksi koneet ovat vaarassa törmätä toisiinsa lentokannella. Ainoa ratkaisu on hidastaa toimintaa lentokannella.

Stewartin mukaan Kiinalla on paljon opittavaa lentotukialusten käytöstä.

– Lentotukialukselta lentäminen päivänvalossa ja hyvällä säällä ei ole liian vaikeaa. Haastavaa ja lentäjälle pelottavaa on lentää ja laskeutua sateisessa ja tuulisessa huonossa säässä, kun kansi heiluu yli viisi metriä ja polttoaine on vähissä, hän sanoo.