Kiinan lähetystö Helsingissä: Sitoudumme turvaamaan merikaapeleita

Kiinan suurlähetystö Helsingissä vakuuttaa, että Kiina edellyttää sen lipun alle rekisteröityjen alusten noudattavan asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä.

Lähetystö vastasi Verkkouutisille, kun heiltä keskiviikkona tiedusteltiin virallista kantaa kahden tietoliikennekaapelin katkeamisesta epäillyn kiinalaisen rahtialus Yi Peng 3:n tilanteeseen. Yi Peng 3 on pysäytettynä lähelle Tanskan aluevesiä Kattegatiin ja sitä vartioi Tanskan puolustusvoimien alus.

– Olemme tietoisia tilanteesta ja haluamme vahvistaa, että Kiina täyttää aina täysin lippuvaltion velvoitteet, lähetystön viestinnästä vastattiin sähköpostitse.

– Pidämme myös erittäin tärkeänä merenalaisen infrastruktuurin turvallisuutta ja teemme yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa edistääksemme aktiivisesti maailmanlaajuisen tietoinfrastruktuurin rakentamista ja suojaamista, mukaan lukien merenalaiset kaapelit.

Lähetystö viittaa rakentamiskommentillaan todennäköisesti kiinalaisyhtiö Huaweihin, joka vuoden 2020 tiedon mukaan oli rakentanut noin neljänneksen kaikista maailman merenalaisista tietoliikennekaapeleista.

Yi Peng 3 on kiinalaisen Ningbo Yipeng Shipping -yhtiön omistama kuivarahtialus, joka lähti Venäjän Ust-Lugan eli Laukaansuun satamasta perjantaina 15. marraskuuta matkalle kohti Egyptin Port Saidia. Matkallaan sen reitti kulki ainakin kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin yli.

17. marraskuuta katkesi Ruotsin ja Liettuan välinen tietoliikennekaapeli, ja seuraavana päivän aamuyöstä Suomen ja Saksan välinen tietoliikennekaapeli. Tiistai-illasta alkaen Yi Peng 3 on ollut tiistaista saakka pysäytettynä kansainväliselle merialueelle Tanskan Kattegatiin. Sitä vartioi herkeämättä Tanskan puolustusvoimien alus.

Tanskalaisen Jyllands-Postenin mukaan Tanskan luotsit ovat nousseet Yi Pengille. Lehden toimittajat saivat luotsiveneen kapteenin kautta yhteyden aluksen henkilökuntaan. Alukselta kerrottiin ankkuroitumisen syyksi, että he odottavat määräyksiä.

Yi Peng 3 on ankkuroituna vain hieman Tanskan aluevesien ulkopuolelle. Tämä ”hieman” on sikäli merkityksellinen, että se vaikuttaa merioikeuden tulkintaan Tanskan viranomaisten toimivaltuuksista.

Yi Peng 3 on vuonna 2001 Koreassa rakennettu kuivarahtialus – 225 metriä pitkä ja 32 metriä leveä. Sen syväys on 14,5 metriä. Yi Peng 3:n bruttovetoisuus on 40 622 tonnia. Ennen vuonna 2016 alus liikennöi nimellä Avra.

Leningradin alueen paikallisuutisjulkaisu 47Newsin hankkimien asiakirjojen mukaan Yi Peng 3 oli ennen Laukaansuuhun saapumistaan lastannut Murmanskista hiiltä yhteensä neljästi. Port Said Egyptissä ei ole Laukaansuun satamalle annettujen tietojen mukaan Yi Pengin viimeinen määränpää. Päätesatama on Caofeidian Kiinan Bohainmerellä.