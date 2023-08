Kiinan ihmemetallin vientirajoitus voi haitata mikrosirujen tuotantoa

Kiinan 1. elokuuta alkanut galliumin vientirajoitus on nostanut puolijohteissa käytettävän metallin maailmanmarkkinahinnan nyt jo korkeimmalle tasolleen 10 kuukauteen. Galliumin kiinalaiset tuottajat odottavat vientilupiaan, joiden saanti voi kestää kuudesta kahdeksaan viikkoa, jos niitä ylipäätään myönnetään.

Fastmarketsin mukaan Rotterdamin pörssissä galliumin hinta on noussut yli 50 prosenttia Kiinan vientirajoitusilmoituksen jälkeen. Galliumin hinta oli 9. elokuuta 400 dollaria kilolta, joka on korkein hinta sitten viime vuoden lokakuun puolivälin. Samaan aikaan Kiinan kotimaan markkinoilla hinta on pudonnut. Vielä kesäkuussa kilohinta oli 250–265 dollaria.

Useimmilla suurilla käyttäjillä on galliumia varastossa, mikä auttaa pitämään nykyistä puolijohdetuotantoa yllä hetken aikaa – enintään puoli vuotta – mutta heti jos Kiinan hallinto alkaa hylätä vientilupia, hinnat nousevat nopeasti entisestään ja tuotantoon saattaa alkaa tulla rajoituksia. Kiina jalostaa noin 94 prosenttia maailman galliumista. Ennen rajoituksia se vei ulkomaille noin 80–90 tonnia galliummetallia ja 50 tonnia galliumoksidia vuodessa, kun sen tuotanto on noin 700 tonnia vuodessa.

Kiina aloitti vientirajoitukset vastatoimena lännen ja erityisesti Yhdysvaltojen estettyä puolijohteiden valmistukseen tarvittavien laitteiden viennin ja vaikeutettua mikrosirujen ja niiden valmistuskoneiden vientiä Kiinaan viime lokakuussa. Toinen mikrosirujen supervalta Alankomaat seurasi Yhdysvaltojen esimerkkiä tammikuusta alkaen. Japani ja Etelä-Korea seuraavat perässä.

Vaikka Kiina myöntäisi galliumille vientilupia, ne ovat voimassa vain puoli vuotta kerrallaan, mikä pitää jatkossakin metallin hinnan korkealla ja puolijohdevalmistajat varpaillaan. Siksi ei ole ihme, että länsi yrittää vähentää riippuvuuttaan Kiinan kriittisten metallien tuotannosta ylipäätään.

Nopeita ratkaisuja ei kuitenkaan ole. Defense Metals Corp -yhtiön hallituksen puheenjohtaja Luisa Moreno uskoo Yhdysvaltojen pystyvän kasvattamaan galliumin tuotantonsa riittävälle tasolle ehkä viidessä vuodessa. Yhdysvallat ja Kiina aloittavat hänen mukaansa neuvottelut parin kuukauden sisään.

Gallium on erityisen tärkeää ilmailu-, tietoliikenne- ja tutkateollisuudelle, joissa sitä käytetään mikropiirien, puolijohteiden ja transistorien tuotannossa. Se voidaan korvata piillä, jota käytetään esimerkiksi autojen halvoissa puolijohteissa, mutta esimerkiksi sotilaskäyttöön ja satelliitteihin piin suorituskyky ei riitä.