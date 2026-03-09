Kiinan helikopterilta vaarallinen temppu – ”käyttää vihollista harjoitteluun”

Kiinalaisen sotilashelikopterin vaarallinen toiminta australialaisen helikopterin lähellä viime viikolla on osa Kiinan asevoimien harkiten luoma strategiaa ”käyttää vihollista joukkojen kouluttamiseen”, toteaa Yhdysvaltain Naval War Collegen professori Andrew Erickson X-palvelussa.

Australian puolustusvoimien mukaan sen Seahawk-helikopteri joutui väistämään kiinalaisen sotilashelikopterin lennettyä vaarallisen lähelle sitä. Seahawk oli kansainvälisten vesien yllä osana YK:n Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden täytäntöönpanoa.

Professori Erickson viittaa Jamestown-ajatushautomon artikkeliin, jonka mukaan Kiinan asevoimat on hiljalleen muuttanut tapaansa olla vuorovaikutuksessa Yhdysvaltain joukkojen kanssa Länsi-Tyynellämerellä.

– Sen sijaan, että Kiina vain seuraisi ja valvoisi Yhdysvaltain aluksia ja lentokoneita ja vaatisi niitä poistumaan herkiltä alueilta, se on omaksunut vihamielisiä kohtaamisia suosivan lähestymistavan valmistautuessaan tulevaan konfliktiin Yhdysvaltojen kanssa. Kiinalaissotilaat käyttävät fraasia ”käyttää vihollista joukkojen kouluttamiseen”, kirjoittavat Naval War Collegen tutkijat Ryan D. Martinson ja Conor M. Kennedy.

Professori Ericksonin mukaan kyse on myös Kiinan viestinnästä ja painostuksesta Australiaa vastaan.

Hän muistuttaa, kuinka helmikuussa 2025 Kiinan laivasto-osasto ilmestyi ensimmäistä kertaa Australian lähivesille ja suoritti ampumaharjoituksia Tasmaninmerellä.