Kiina säikyttelee monsterialuksella – ”meitä ei pelotella”

Kiina yrittää pelotella Filippiinejä ”hirviömäiseksi” kuvaillulla aluksella.

Maat ovat pitkään kiistelleen merialueisiin liittyvistä rajoista. Kiina on yksipuolisesti julistanut omakseen isoja alueita Etelä-Kiinanmereltä. Osa Kiinan itselleen julistamista merialueista kuuluu kansainvälisen tuomioistuimen määräyksellä Filippiineille.

Nyt Kiina on ankkuroinut Filippiinien talousvyöhykkeen sisäpuolelle rannikkovartiostonsa aluksen CCG-5901. Alus on kokonsa ja aseistuksensa vuoksi saanut kutsumanimen Monsteri.

Asiasta uutisoi CNN.

Aluksen uppoama on 12 000 tonnia. Pituutta sillä on 165 metriä. Alus on kolme kertaa suurempi kuin Yhdysvaltojen rannikkovartioston alukset. Se on jopa suurempi kuin jotkut Yhdysvaltojen laivaston sota-aluksista.

Filippiinien rannikkovartioston aluksiin nähden sillä on kokoa yli viisi kertaa enemmän.

Filippiinien rannikkovartioston tiedottaja Jay Tarrielan mukaan maa ei aio antaa periksi Kiinan vaatimuksille.

– Emme aio perääntyä eikä meitä voi pelotella, hän sanoo.

Kiinan ja Filippiinien aluksien välillä on tapahtunut yhteenottoja Filippiinien talousalueen sisäpuolella. Kesäkuussa yksi Filippiinien merivartija menetti peukalonsa tapauksessa, jossa Kiinan merivartijat hyökkäsivät kirveillä ja veitsillä Filippiinien aluksen kimppuun.

Tapauksen jälkeen CCG-5901 on kiertänyt näyttäytymässä lähellä Filippiinien rannikon tukikohtia ja satamia.

Tyypillisesti valkoiseksi maalatut rannikkovartioston alukset osallistuvat lähinnä lainvalvontaan sekä pelastustehtäviin. Useimmissa maissa rannikkovartioston alukset ovat vain kevyesti aseistettuja, koska niiden ei odoteta osallistuvan sotilaallisiin operaatioihin.

CCG-5901 on kuitenkin aseistettu kahdella 76,2 millimetrin tykillä.

– Se voi massiivisen kokonsa ansiosta pelotella naapureitaan välttäen samalla eskalaatiota, joka voisi syntyä harmaarunkoisen sotilasaluksen lähettämisestä, sanoo Etelä-Kiinanmeren asiantuntija Ray Powell Stanfordin yliopistosta.

Powell viittaa harmaarunkoisilla aluksilla merivoimien sota-aluksiin.

Toisin kuin useimmilla mailla, Kiinalla merivartiosto on suoraan sotilasjohdon alla.

– Sitä ei ole varsinaisesti tarkoitettu perinteisten rannikkovartioston tehtävien suorittamiseen, vaan sen tarkoitus on ensisijaisesti olla Kiinan puolisotilaallisten merivoimien keskeinen osa, Powell sanoo.

Singaporelaisen tutkimuslaitoksen tutkija Collin Koh sanoo, että monsterialuksen avulla Kiina kykenee pitämään hallitsemaan eskalaation tasoa alueella ja pitämään yllä halumaansa painetta.

Hänen mukaansa Filippiinit oli aiemmin lähettänyt alueelle rannikkovartiostonsa parhaimman aluksen. Kohin mukaan monsterialuksen lähettäminen oli osaltaan vastaus Filippiineille.