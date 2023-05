Viime vuoden aikana viranomaiset teloittivat yhteensä 883 ihmistä 20 eri maassa. Määrä on suurempi kuin kertaakaan vuoden 2017 jälkeen, kertoo Amnesty International vuosittaisessa raportissaan.

Viime vuonna teloitettujen ihmisten määrä kasvoi 53 prosenttia vuodesta 2021.

Teloituksia tilastoitiin vuoden aikana 20 eri maassa. Tilastojen mukaan vuonna 2022 eniten ihmisiä teloitettiin Iranissa, Saudi-Arabiassa, Egyptissä ja Yhdysvalloissa.

Teloitettujen määrä on todellisuudessa moninkertainen, sillä esimerkiksi Kiina, Vietnam ja Pohjois-Korea eivät kerro tilastojaan julkisuuteen. Vaikka tarkkoja lukuja ei ole, on selvää, että Kiina on maailman suurin teloittaja.

Teloituksien määrä kasvoi eniten Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

Iranin viranomaiset teloittivat vuoden 2022 aikana 576 ihmistä, kun edellisenä vuonna teloituksia tehtiin 314. Saudi-Arabiassa viranomaiset tekivät Amnestyn 30-vuotisen mittaushistorian ennätyksen, kun teloitusten määrä kasvoi 196 ihmiseen. Edellisenä vuonna viranomaiset teloittivat 65 ihmistä.

– Kynnys kuolemanrangaistusten toimeenpanoon on selvästi madaltunut. Saudi-Arabiassa viranomaiset teloittivat 81 ihmistä yhdessä päivässä. Iranissa teloituksen syyksi on riittänyt mielenosoitukseen osallistuminen, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Myös Yhdysvalloissa teloituksien tahti kiihtyi. Viime vuoden aikana viranomaiset teloittivat 18 ihmistä, kun vuonna 2021 teloitettiin 11 ihmistä.

Huumausainerikoksista tuomitaan yhä useammin kuolemaan

Huumausainerikoksiin liittyvät teloitukset yleistyivät merkittävästi vuoden 2022 aikana. Huumausainerikoksista tuomittuja ihmisiä teloitettiin yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja niiden määrä on jo 37 prosenttia kaikista teloituksista.

Viranomaiset teloittivat huumausainerikoksista tuomittuja ainakin Kiinassa, Saudi-Arabiassa, Iranissa ja Singaporessa.

Huumausainerikoksien perusteella toimeenpannut teloitukset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Kuolemantuomio on sallittu ainoastaan kaikista vakavimmista rikoksista, eli käytännössä murhista.

Kuolemantuomioiden määrä laski

Vaikka teloituksia toimeenpantiin viime vuosia enemmän, uusia kuolemantuomioita langetettiin hieman vähemmän. Viime vuonna kuolemaan tuomittiin 2 016 ihmistä, kun vuonna 2021 kuolemantuomion sai 2 056 ihmistä.

Kuusi valtiota poisti kuolemanrangaistuksen lainsäädännöstään joko osittain tai kokonaan. Kazakstan, Papua-Uusi-Guinea, Sierra Leone ja Keski-Afrikan tasavalta lakkauttivat kuolemanrangaistuksen käytön kokonaan. Päiväntasaajan Guinea ja Sambia poistivat kuolemanrangaistuksen rauhanaikaisista rikoksista.

Viime joulukuun lopussa kaikkiaan 112 maata oli lakkauttanut kuolemanrangaistuksen käytön kokonaan. Lisäksi esimerkiksi Liberiassa ja Ghanassa lainsäädännön uudistamisessa otetaan ensimmäisiä askelia.