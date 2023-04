Kiina vangitsi jälleen korkean tason aktivisteja

Kiina on tuominnut kaksi tunnettua poliittista aktivistia vankeuteen. Ilman julkista oikeudenkäyntiä annetut tuomiot ovat seurausta aktivistien ”valtionvastaisesta toiminnasta.” Asiasta kertoo BBC.

Lakimies Ding Jiaxi tuomittiin 12 vuodeksi ja oikeusoppinut Xu Zhiyong 14 vuodeksi vankilaan. Oikeudenkäynti kesti vain yhden päivän. Jo ennen tuomiotaan Ding ja Xu olivat olleet yli kolme vuotta pidätettyinä Kiinan poliisin hallussa.

Aktivistit perustivat vuonna 2010 kansalaisoikeuksia ja läpinäkyvää hallintoa ajavan New Citizen’s Movement -järjestön. Ding ja Xu ovat varsin tunnettuja kotimaassaan ja heidät on ensimmäisen kerran pidätetty vuonna 2013. Tuolloin he vaativat yhdenvertaisia sosiaali- ja koulutusetuuksia siirtotyöläisille.

– Kiinan kansa elää yhä poliittisen sortamisen, taloudellisen kontrollin ja ideologisen orjuutuksen tilassa, Ding Jiaxi on BBC:n mukaan sanonut.

Asianajajan mukaan Dingia on kidutettu pidätyksen aikana monin eri keinoin. Hänet on muun muassa pakotettu istumaan suorassa yhtä jaksoisesti seitsemän päivän ajan. Hänen vankisellissään on myös soitettu lakkaamatonta musiikkia.

Myös Xu Zhiyong on kertonut olleensa jatkuvan kidutuksen kohteena.

– Olen kohdannut useita epäilyksiä, nähnyt paljon vaikeuksia ja kärsinyt monista takaiskuista. Minua on henkilökohtaisesti kidutettu. Mikään näistä ei muuta järkkymätöntä filosofiaani, Ding on linjannut.