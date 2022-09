Kiina hyväksyi hengitettävän koronarokotteen

Kiinasta tulee ensimmäinen maa, joka hyväksyy hengitettävän koronavirusrokotteen, BBC kertoo.

Lääkeyhtiö CanSinon valmistamalla rokotteella on samanlaisia ainesosia kuin injektoidulla rokotteella ja se sisältää vaarattomaksi todettua adenovirusta, joka auttaa kehoa taistelemaan virusta vastaan.

Sumutteena annettava rokote antaa yhtä hyvän suojan koronavirusta vastaan kuin piikitettävä rokote.

Kiinan lisäksi nenäsumutteena annettavan koronarokotteen mahdollisuutta on tutkittu muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

China approves inhaled Covid vaccines. Made by CanSino, it has similar ingredients to its injected vaccine, using adenovirus as a carrier #covid19 #vaccines @BBCWorld https://t.co/hCcMIfcUJO

— Lasse Lehtonen (@lasleh) September 6, 2022