Kidutusta, jatkuvaa pelkoa ja summittaista tappamista – tällaista on Venäjän sotavankilassa

Länsimaat ovat toistuvasti Ukrainan sodan aikana esittäneet huolensa Venäjän tavasta kohdella sotavankeja. Vaikuttaa siltä, etteivät huolet olleet tuulesta temmattuja.

Anna Vorosheva vangittiin maaliskuussa itsenäiseksi julistautuneen niin sanotun Donetskin kansantasavallan joukkojen toimesta. 45-vuotias yrittäjä oli brittilehti The Guardianin mukaan toimittamassa apua Mariupoliin, kunnes hänet passitettiin venäläisten pyörittämään Olenivkan vankilaan terrorismista syytettynä.

Kidutettavien sotilaiden huutoa, ylitäysiä vankisellejä, epäinhimillisiä olosuhteita, eikä mitään yhteyttä ulkomaailmaan. Muun muassa näillä sanoilla Vorosheva kuvaa sataa päiväänsä Olenivkassa. Hänen mukaansa venäläiset murhasivat ukrainalaisia sotavankeja täysin tarkoituksellisesti.

– Puhumme absoluuttisesta pahuudesta, Vorosheva kertoo.

Entinen vanki kertoo, että miesvankeja otettiin säännöllisesti pois selleistä, kidutettiin ja laitettiin takaisin selliin. Hän sanoo kuulleensa vankien itkun, vaikka venäläiset soittivatkin musiikkia peittääkseen äänet.

– Kidutusta tapahtui koko ajan. Vankilan henkilökunta vitsaili asialla ja kyseli miesvangeilta, että ”mitä heidän kasvoilleen oli käynyt.” Vangit vastasivat ”kaatuneensa” ja henkilökunta alkoi nauraa.

Vaikka vankilassa oli Voroshevan mukaan ajoittain jopa 4 000 vankia, ei siellä ollut juoksevaa vettä tai sähköä.

Naisvankeja ei Anna Voroshevan mukaan kidutettu, mutta olosuhteet olivat silti kehnot. Päivälliseksi tarjottiin 50 grammaa leipää ja satunnaisesti puuroa. Hygieniataso oli hyvin heikko ja käymälät tulvivat.

Hän kertoo kuinka eräälle raskaana olevalle vangille kiellettiin antamasta lisää ruokaa, koska ”hän on tappaja.”

– Heidän (venäläisten) filosofia on: Kaikki on kauheaa meille, joten kaiken pitää olla kauheaa teille. Se on kaikki hyvin kommunistista.

The apotheosis of Russian culture.

End all visas. Cancel those already given.

This is horrific beyond belief. https://t.co/DXR95uwqX1

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) August 6, 2022