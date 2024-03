Keväälle tylysti takapakkia – lunta voi sataa eteläänkin 20 senttiä

Tällä viikolla aurinkoisina hetkinä lämpötila voi kohota paikoin jo 7–8 asteeseen. Vesisateet ja lauha sää sulattavat alkuun etelän ja maan keskiosan lumia, mutta tämän hetken ennusteissa näkyy viikon päätteeksi kylmenevää ja lumisateita myös etelään.

Tiistaina mitattiin vuoden tähän asti korkein lämpötila Kaarinassa Varsinais-Suomessa 7,1 astetta.

– Suomi kuuluu aluksi korkeapaineeseen, mutta loppuviikolla lännestä saapuu kaksikin matalapainetta sateineen, toteaa Forecan päämeteorologi Kristian Roine Forecan uutisessa.

– Keskiviikon vastainen yö on kylmä. Pakkasta voi maan etelä- ja keskiosassa olla monin paikoin yli 10 astetta, Lapin selkeämmillä alueilla reilut 20 astetta.

Keskiviikkona lounaasta virtaa hieman kosteampaa ilmaa myös maan etelä- ja keskiosaan. Sumupilvisyys lisääntyy.

– Paikoin voi tulla myös jokunen tippa tihkua tai räntää, mutta enimmäkseen sää jatkuu poutaisena. Lämpötila on etelässä ja lännessä enimmäkseen 0–3 plusastetta, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 0–5 pakkasastetta. Pohjois-Lapissa pakkasta on paikoin 10 astetta, Roine sanoo.

Torstaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä. Aamupäivän kuluessa Suomeen leviää sadealue.

– Lounaistuuli voimistuu paikoin navakaksi. Maan etelä- ja keskiosassa tulee vettä. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Oulun seudulla lumisateet muuttuvat päivän mittaan vesi- ja räntäsateiksi. Koillismaalla ja Lapissa lunta tulee reilut 5 senttimetriä. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa kohtalaisessa lounaistuulessa enimmäkseen 2 ja 5 plusasteen välille, Koillismaalla ja Lapissa ollaan nollan tienoilla ja Pohjois-Lapissa 5 ja 10 pakkasasteen välillä, Roine ennustaa.

Torstai-illaksi sää poutaantuu Pohjanmaalla ja maan pohjoisosassa. Perjantaiyönä Lappiin saapuu hieman lisää lumisateita lännestä. Perjantaina sää on suuressa osassa maata poutaista. Etelärannikon tuntumassa voi kuitenkin sadella paikoin vettä ja Itä-Lapissa sataa aamulla lunta.

– Aurinko näyttäytyy perjantaina yleisesti maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila on tämän hetken ennusteen mukaan etelässä vajaat 5 astetta ja maan keskiosan aurinkoisilla alueilla jopa 7–8 astetta. Lappiin virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa. Lämpötila jää siellä vähän pakkaselle.

Perjantai-illaksi lounaasta lähestyy jo uusi matalapaine.

– Vesisateet yleistyvät maan etelä- ja länsiosassa, lauantain vastaisena yönä vettä tulee myös idässä. Lauantaina Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla alueella tulee lumisateita, maan etelä- ja keskiosassa puolestaan ajoittain vettä tai tihkua. Lapissa sää on poutaista ja aurinkoisempaa. Lämpötila on etelässä vielä paikoin reilut 5 astetta, pohjoisessa on heikkoa pakkasta.

Tämän hetken ennusteissa näkyy luminen käänne myös eteläiseen Suomeen viikon päätteeksi ja uuden viikon aluksi.

– Näyttää siltä, että lauha sää ja vesisateet sulattavat maan etelä- ja keskiosan lumipeitteestä viikon aikana noin 15 senttimetriä. Sunnuntaiksi lumisateet liikkuvat kuitenkin tämän hetken ennusteen mukaan etelään ja pysyttelevät paikoillaan vielä sunnuntai-illan sekä maanantain vastaisen yön ajan. Sunnuntain ja maanantaiyön aikana etelässä voi tulla paikoin 10–20 senttimetriä uutta lunta, Roine toteaa.