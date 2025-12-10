Ketodieetti voi auttaa rasvamaksaan, ei silti sovi kaikille

Vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta on sekä hyötyä että haittaa rasvamaksan hoidossa. Mahdollisista hyödyistä huolimatta tutkija ei suosittele vähähiilihydraattista ketogeenistä ruokavaliota henkilöille, joilla on edennyt rasvamaksasairaus.

Vyötärölihavuuteen liittyvä metabolinen rasvamaksa on kansansairaus, jota sairastaa Suomessa joka neljäs, usein täysin oireitta. Rasvamaksa voi johtaa maksakirroosiin, tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Painonpudotus on rasvamaksan ainoa tehokas hoitomuoto.

Ruokavaliomuutos on keskeisessä asemassa painonpudotuksessa ja rasvamaksan hoidossa. Lääketieteen lisensiaatti Sami Qadri vertasi väitöskirjassa ketogeenisen ja tavanomaisen, enemmän hiilihydraatteja sisältävän, laihdutusruokavalion vaikutuksia rasvamaksaa sairastavilla potilailla.

Ketogeenisen ruokavalion energiasta tuli 65 prosenttia rasvasta, kuusi prosenttia hiilihydraatista ja 29 prosenttia proteiinista. Vertailuruokavaliossa energiasta tuli 39 prosenttia rasvasta, 42 prosenttia hiilihydraatista ja 19 prosenttia proteiinista. Osallistujat söivät tarkkaan suunniteltuja ja vakioituja tutkimusaterioita. Tutkittavilla oli kalorivaje: ruoan kokonaisenergiamäärä oli 70 prosenttia tutkittavien energian tarpeesta.

Laihtuminen oli kummallakin ruokavaliolla yhtä suurta. Ketogeeninen ruokavalio vähensi kuitenkin maksan rasvapitoisuutta lähes 50 prosenttia enemmän verrattuna tavanomaiseen laihdutusruokavalioon. Lisäksi maksan sokerintuotanto väheni ketogeenisellä ruokavaliolla kaksinkertaisesti, mikä on edullista diabeteksen hoidon kannalta.

– Tässä suhteessa ketogeeninen laihdutusdieetti oli parempi kuin tavanomainen. Dieetti johti aineenvaihdunnallisesti vastaavaan tilanteeseen kuin paastoaminen ja erosi selvästi ruokavaliosta, jossa hiilihydraattien saantia ei rajoiteta, Qadri kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin uutta menetelmää, jossa mitataan maksan energiatehtaina toimivien mitokondrioiden toimintaa. Tulokset yllättivät Qadrin.

– Havaitsimme, että ketogeeninen dieetti kiihdytti rasvojen pilkkoutumista maksassa. Tämä johti mitokondrioiden toiminnan heikentymiseen, mikä on aiemmissa tutkimuksissa liitetty maksasairauden etenemiseen. Tämän takia en suosittele ketodieettiä henkilöille, joilla on edennyt rasvamaksatauti.

Tutkimuksessa noudatettiin tarkkaan vakioitua ruokavaliota, jossa säädeltiin muun muassa rasvojen laatua. Tavallisessa elämässä ketogeeninen ruokavalio johtaa helposti lisääntyneeseen kovien rasvojen syömiseen. Qadri muistuttaakin, että suuri määrä kovaa rasvaa voi nostaa veren kolesteroliarvoja, mikä lisää riskiä sydän- ja verisuonisairauksille.

