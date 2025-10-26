Keskustavaikuttaja näkee ”koohotusta”: Naapuria ei kannata turhaan ärsyttää

Keskustavaikuttaja ja entinen puoluesihteeri Timo Laaninen katsoo, että liiallinen sotapuhe on tarpeetonta ja haitallista. Hän kirjoittaa asiasta Suomenmaan blogitekstissään.

– Jotkut asiantuntijat tuntuvat jopa kilpailevan siitä, kuka esittää sotaisimmat uhkakuvat Suomelle. Että Venäjä testaa kohta jotain Nato-maata, siitä tuntuu olevan yksimielisyys. Kuinka todennäköisesti tämä maa on Suomi, siitä vähän väitellään, hän sanoo.

– Taustalla voi olla paitsi asiantuntijoiden vilpittömyys myös halu varmistaa, ettei kukaan pääsisi sodan sattuessa jälkikäteen sanomaan, etteikö olisi varoitettu, Laaninen lisää.

Hän ei pidä ihmisten pelottelua järkevänä. Putinin Venäjä on hankala, jopa vaarallinen naapurina, mutta Laaninen korostaa, että suomalaiset viranomaiset ovat valmistautuneet mahdollisiin uhkiin.

– Lisäksi olemme Euroopan unionin ja Naton jäseniä, ja meillä on yleiseen asevelvollisuuteen perustuva vahva puolustuslaitos, joka kykenee tarvittaessa mobilisoimaan satojen tuhansien miesten ja naisten armeijan, hän muistuttaa.

– Meillä on myös vastuullinen ja osaava valtiojohto, jonka harkintakykyyn luotan. Tämä tieto riittää minulle, hän lisää.

Laanisen mukaan huolimaton sotapuhe nakertaa kansakunnan tulevaisuuden uskoa ja yhtenäisyyttä.

– Ei naapuria kannata turhaan ärsyttää tyhmillä puheilla. Vähempikin koohotus riittää.