Keskusta: Puolueet eivät uskalla investoida riittävästi mielenterveyden hoitoon

Keskustan kansanedustaja Olga Oinas-Panuma muistuttaa, että nuorista 20–30 prosenttia kärsii mielenterveysongelmista.

– (Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan) mielenterveysongelmat maksavat 11 miljardia euroa vuodessa. Sillä saisi melko monta terapiakäyntiä lähipalveluna, hän sanoi eduskunnan täysistunnossa pitämässään keskustan ryhmäpuheessa.

Hallitus vastaa tiistaina opposition välikysymykseen nuorten tulevaisuudesta. Keskusta ja Liike Nyt eivät ole mukana välikysymyksessä.

– Se ei auta, että me täällä syyttelemme toisiamme, että miksi te ette tee mitään tai tehneet mitään, Oinas-Panuma totesi.

– Hurskastelu, viisastelu ja huutelu täällä ei auta nuorta, joka jää jatkuvasti ulkopuolelle. Ei auta nuorta, joka miettii nyt, tappaisiko itsensä vai tekisikö muuta yhtä peruuttamatonta. Eikä auta nuorta, joka jonottaa mielenterveyspalveluihin viimeisillä voimillaan.

Hänen mukaansa ongelma on se, että politiikassa etsitään pikavoittoja, korkeintaan vaalikausi kerrallaan.

– Yksikään puolue ei uskalla investoida riittävästi mielenterveyden hoitoon, ennaltaehkäisyyn, varhaiseen apuun perheille ja kouluun, vaikka tiedämme, että se maksaisi itsensä takaisin.

– Siihen vain menisi vaalikautta pitempi aika, kymmenen, ehkä kolmekymmentä vuotta.

Edustaja korostaa, että nuoret tarvitsevat uskon hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen.

– Se edellyttää myös talouskuria, mutta on järjetöntä asettaa mielenterveyskriisiä ja talouskriisiä vastakkain. Mielenterveysongelmilla on hintalappu ja se on 11 miljardia vuodessa. Tarvitsemme yli vaalikausien, yli puoluerajojen ja yli sukupolvien menevän suunnitelman siitä, mitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi pitää tehdä.

Keskusta tunnistaa ja tunnustaa huolen Suomen nuorista ja on valmis katsomaan peiliin.

– Ja samalla suosittelee sitä kaikille muillekin. Voimme miettiä, mitä olisi pitänyt tehdä enemmän mutta ennen kaikkea, mitä nyt pitää tehdä paremmin, Olga Oinas-Panuma sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmä toteaa, että Orpon hallitus ajaa nuorten tarvitsemia lähipalveluja alas eikä ole tehnyt tarpeeksi nuorten hyvinvoinnin eteen alueellisesti ja ylisukupolvisesti.

– Esitän siksi, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.