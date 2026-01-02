Keskusta peruisi rahoituksen tunnin junalta ja Vantaan ratikalta

Keskustan mukaan asunto- ja kiinteistökauppaa tulisi vauhdittaa poistamalla varainsiirtovero väliaikaisesti. Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää, että varainsiirtovero olisi puoli vuotta nolla prosenttia.

– Näin saataisiin seisovia vesiä liikkeelle asunto- ja kiinteistömarkkinoilla ja Suomen talouden pyöriä pyörimään, Kaikkonen sanoo tiedotteessa.

Hallitus laski varainsiirtoveroa kaksi vuotta sitten 1,5 ja 3 prosenttiin. Esimerkiksi 200000 euroa maksavan omakotitalon vero on 6000 euroa.

Keskustan mukaan vaikeuksissa olevaa rakennusalaa voisi tukea mittavalla ohjelmalla, jolla pystyttäisiin laittamaan nopeasti rakentaminen liikkeelle koko Suomessa.

Puolue toteuttaisi taloyhtiöille kymmenen prosentin korjausavustuksen, aloittaisi homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjauksen ja laittaisi olemassa olevia maanteitä, kävely- ja pyöräteitä sekä raiteita kuntoon kautta maan.

– Uudistaisimme myös taloyhtiöiden perusparannuslainan takauksen ehdot, jotta sillä voidaan taata asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausremontteja, Kaikkonen kuvaa.

Kokonaisuutta rahoitettaisiin perumalla valtionrahoitus Turun tunnin junalta ja Vantaan ratikalta, koska ne ovat tässä tilanteessa liian kalliita hankkeita suhteessa hyötyihinsä. Esimerkiksi Vantaan raitiotiestä valtion osuus on 30 prosenttia, minkä vuonna 2024 laskettiin olevan noin 177 miljoonaa euroa.

– Rakentamisen käynnistyminen koko maassa heijastuisi nopeasti moneen muuhunkin alaan, ja siitä tulisi myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Tämä voisi olla keskeinen tekijä, jotta Suomi saataisiin vihdoinkin takaisin kasvun tielle, Kaikkonen sanoo.