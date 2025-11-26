Keskusta ohjaisi rakennusalalle 570 miljoonaa euroa

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona väittelyä opposition vaihtoehtobudjeteista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi, että tällä hetkellä Suomessa liian monella ei ole töitä.

– Työttömyys murskaa unelmia. Suomen ongelmista se on vakavimpia. Tässä ei nyt auta temput eikä pamput. Meidän pitää saada lisää oikeita työpaikkoja. Ne syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kautta maan, Kurvinen totesi ryhmäpuheenvuorossaan.

Hänen mukaansa tämä onnistuisi karsimalla yrittäjien byrokratiaa ja verottamalla kevyemmin yrityksen sisään jätettäviä voittoja. Yrittäjävähennystä lisättäisiin, minkä lisäksi keskusta toteuttaisi investointihyvityksen myös pienemmille yrityksille.

– Valjastaisimme eläkeyhtiöiden varallisuuden, Finnveran ja muut julkisyhteisöt tarjoamaan paremmin vakuuksia pk-yritysten kasvulle. Suomalaisten pitkäjänteisen vaurastumisen kiihdyttämiseksi laajentaisimme osakesäästötilin laajemmaksi sijoitustiliksi, jonka jokainen syntyvä vauva saisi automaattisesti, Antti Kurvinen sanoi.

Keskustan näkemys on, että Suomen taloustilanteen suurimpia taustasyitä on rakennusalan anemia. Vaihtoehtobudjetissa alalle ohjattaisiin 570 miljoonaa euroa.

Rakennusalan paketti pitää sisällään muun muassa taloyhtiöiden korjausavustuksia, homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjausohjelman, liikenneinfran uusimisen eri puolilla Suomea sekä laajakaistan rakentamista ja nettiyhteyksien parantamista junissa.

– Toteuttaisimme voimakkaan asuntopolitiikan uudistuksen, joka lisää omistusasumista. Tämä toteutetaan rakentamalla pankkien kanssa malli, joka mahdollistaa oman kodin rakentamisen tai ostamisen. Valtion kannusteita ohjaisimme nykyistä enemmän omakoti- ja pientalojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, Kurvinen sanoi.

Rakentamisen elvyttämiseksi varainsiirtovero poistettaisiin väliaikaisesti kokonaan asunto- ja kiinteistökaupoista. Poisto olisi kuuden kuukauden kuukauden mittainen ”piristysruiske”.

Keskusta lisäksi alentaisi keskituloisten eli noin 2500–6000 euroa kuukaudessa tienaavien verotusta.

– Me jättäisimme keskituloiselle vähintään viisisataa euroa, jopa tuhat euroa vuodessa lisää palkasta käteen. Vanhempainpäivärahoista ja muista perhe-etuuksista tekisimme asteittain verottomia. Parantaisimme kotitalousvähennystä. Antaisimme tuntuvan veronalennuksen myös töissä jatkaville eläkeikäisille, Antti Kurvinen luetteli.