Keskihinta jopa 45 senttiä/kWh – Talsa: Näin sähkön hinta kehittyy

Suomen pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osastopäällikkö Juha Kilponen ja Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ennakoivat Taloussanomissa, että Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi sähkön hinta tulee pysymään korkealla.

Sähkövertailusivusto Halvinsähkösopimus.fi:n keräämien futuurihintojen perusteella sähkön keskimääräinen arvonlisäverollinen hinta olisi ensi vuonna alimmillaan hieman alle 20 senttiä kilowattitunnilta eli sähkö maksaisi selvästi enemmän kuin ennen helmikuussa syttynyttä Ukrainan sotaa.

Korkeimmat hinnat ovat tiedossa helmikuussa, sillä sivuston futuurihintojen perusteella helmikuussa sähkö maksaisi Suomessa keskimäärin 45 senttiä kilowattitunnilta.

Asiantuntijat arvioivat Talsassa, että pahimmat energiaan liittyvät uhkakuvat eivät silti välttämättä toteudu, koska talvi on ollut melko leuto ja esimerkiksi Keski-Eurooppaan on odotettavissa harvinaisen lämmin vuodenvaihde. Tilannetta helpottaa myös hyvä varastotilanne, sillä Euroopassa kaasua on saatu hankituksi niin paljon, että määristä voi riittää seuraavallekin talvelle.

Myös fossiilittomaan tuotantoon tähtäävät ratkaisut ja innovaatiot auttavat irtautumaan venäläisestä energiasta ja parantavat Euroopan energiaomavaraisuutta.

– Vihreä siirtymä tapahtuu todella nopeasti, Kilponen ennakoi Talsalle.

Sähkön tuotantoon tehdyt muutokset eivät kuitenkaan vaikuta välittömästi vaan niiden vaikutukset ovat nähtävissä tulevina vuosina. Hän muistuttaa, että jokaisen sähkönkuluttajan omalla toiminnalla on välitön vaikutus energiatilanteeseen.

– Iso tekijä on, että ihmiset oikeasti säästävät sähköä ja energiaa, Kilponen huomauttaa.