Keskeiset länsimaat lopettavat venäläisen kullan tuonnin

Länsimaiset G7-talousmahdit ovat kieltämässä kullan tuonnin Venäjältä. Ainakin Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada ja Japani ovat BBC:n mukaan tehneet päätöksen asiasta.

Iso-Britannian mukaan venäläisen kullan tuonnin lopettaminen iskee suoraan ”Putinin sotakoneiston sydämeen.”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoo lisäksi Twitterissä, että G7-maat ovat tekemässä yhteisen päätöksen venäläiskullan kieltämisestä. Tämä tarkoittaisi, että edellä mainittujen maiden lisäksi myös Saksa, Ranska ja Italia olisivat mukana kullan tuonnin lopettamisessa.

Biden sanoo kullan olevan ”merkittävä vientituote, joka tuo kymmeniä miljardeja dollareita Venäjälle.”

Yhdysvallat, Euroopan unioni, Iso-Britannia ja muut maat ovat yhdessä asettaneet pakotteita jo yli tuhannalle yksityishenkilölle ja yritykselle Venäjällä sen aloitettua Ukrainan sodan.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022