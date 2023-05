Kesäinen sää jatkuu toukokuun loppuun

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n tuore kuukausiennuste ennakoi toukokuun jälkimmäisestä puoliskosta selkeästi tavanomaista lämpimämpää, kertoo Foreca.

Eroa tavanomaiseen voi tulla jopa 3-4 astetta.

– Kalseana alkanut toukokuun sää muuttui jopa kesäisen lämpimäksi. Tämän kuukausiennusteen perusteella toukokuu myös jatkuu lämpimänä ja muuttuu loppupuolella jälleen poutaisemmaksi. Ajoittaista viileää säätä sateineen kuukausiennuste ei siis sulje pois, Forecan meteorologi Anna Latvala tiivistää.

Tulevalla viikolla Suomi on korkeapaineen reunamilla, jolloin sateita on odotettavissa ainakin osassa maata. Myös ukkosta voi esiintyä.

– Melko kesäistä säätä on siis tulossa. Ennusteissa on kuitenkin vielä vaihdellut, kuinka korkealle lämpötila päivisin nousee; hellekin on paikoin mahdollista, Latvala toteaa.

Muutoksia lämpötilassa ei tapahdu myöskään viimeiselle täydelle viikolle siirryttäessä. Viikosta ennustetaan poutaista.

– Sää pysyy tämän ennusteen mukaan edelleen lämpimänä, mutta korkeapaine vahvistuu Fennoskandiaan. Sateet jäänevät vähiin. Lämmin ja vähäsateinen alue ulottuu Baltiaan asti, Latvala kirjoittaa.