Kesä jatkuu sateisena

Sää jatkuu sateisena tulevina viikkoina, ilmenee tuoreesta Forecan kuukausiennusteesta.

Kuukausiennusteen mukaan sää on tällä viikolla Suomessa matalapainepainotteista. Sateita tulee runsaasti koko maassa, ja maan lounais- ja länsiosassa viikko on 0,5–1 astetta tavanomaista viileämpi, idässä ja pohjoisessa on 1–3 astetta ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää.

– Päivittäisennusteen mukaan sateita liikkuu Suomen yli päivittäin. Vaikka viikon mittaan sateita tulee koko maassa, maan länsiosassa viikon kokonaiskertymä on suurin. Kuukausiennusteen maan länsi- ja lounaisosan suhteellinen viileys johtuu siitä, että sateiden yhteydessä päivälämpötilat jäävät poutaisia alueita viileämmäksi, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo blogissa.

Ensi viikolla eli elokuun 7. päivä alkavalla viikolla sää jatkuu kuukausiennusteen mukaan Suomessa sateisena. Koulutyö alkaa silloin suuressa osassa Suomea. Vaikka sateinen sää jatkuu, viikko on keskilämpötilaltaan lähes koko maassa ajankohdan keskiarvoja lämpimämpi. Ero keskiarvoon on suurin itäisen Pohjois-Suomen suunnalla.

– Päivittäisennusteissa elokuun 7. päivä alkava viikko on jo huonosti ennustuva. Suomen lähelle, mahdollisesti myös Suomeen, leviää kaakon puolelta hyvinkin helteistä ilmamassaa. Helleilmaa reunustaa viileän sateinen alue. Vielä on epävarmaa, pääseekö helteistä ilmaa Suomeen ja jos pääsee, kuinka laajalle Suomessa se leviää, Rinne kertoo.

Elokuun 14. päivänä alkavalla viikolla sää näyttäisi jatkuvan Suomessa viikkokeskilämpötilaltaan jonkin verran tavanomaista lämpimämpänä. Euroopan laaja ajankohtaan nähden viileän sään alue alkaa jo hellittää, ja lämpötilat palaavat lähemmäs ajankohdan keskiarvoa.

Elokuun 21. päivä alkavalla viikolla Keski-Euroopassa pysytään vielä ajankohdalle tyypillisissä lämpötiloissa, mutta sekä pohjoisessa Euroopassa että eteläisessä Euroopassa viikon keskilämpötila kallistuu ajankohdan keskiarvoja lämpimämpään päin.

– Vaikka edellisellä viikolla sadekartta ei enää näyttänyt Suomeen vahvaa signaalia, elokuun 21. päivä alkavalla viikolla ennuste näyttää sään palaavan meillä sateiseen päin. Ennusteen perusteella on mahdollista, että matalapaineiden reitti kulkisi Suomen yli vielä silloinkin, Rinne toteaa.