Grad-raketinheittimen johtajana toimiva ukrainalainen kersantti ”Denchik” muistelee rajuja taisteluita Donetskin alueen Kurahovessa sykysllä 2024.
Hän kertoo, kuinka he ”sohaisivat ampiaispesää” yhdellä raketin laukaisulla
– Eräänä päivänä saimme käskyn ajaa mahdollisimman lähelle etulinjaa ja ampua kaukolaukaus. Me teimme kaiken täydellisesti. Kaikki oli selvää, ”Denchik” sanoo 46. maahanlaskuprikaatin Facebook-sivulla.
– Mutta sitten, kuten he sanoivat myöhemmin, sohaisimme ampiaispesää. Ja samana päivänä alkoi ensimmäinen massiivinen vihollisen hyökkäys, johon osallistui noin 30 kappaletta vihollisen raskasta kalustoa.
Tuolloin venäläiset rynnäköivät lähes joka päivä heittäen kymmenien panssaroitujen ajoneuvojen kolonnia taisteluun.
– Työskentelimme uupumukseen asti, poltimme paljon vihollisen kalustoa, ”Denchik” muistelee.
Kurahove on tällä hetkellä Venäjän joukkojen miehittämä.
Hyökkääjä etenee Ukrainan rintamalla hitaasti kärsien kovia mies- ja kalustotappioita.
Venäläiset ovat keskittäneet paljon joukkoja Pokrovskin, Novopavlivkan ja Oleksandrivkan suunnille.
Hyökkääjän kerrotaan menettäneen 1 400 sotilasta viimeisen vuorokauden aikana.