Kenraalin lista: Nämä viisi tekijää selittävät Ukrainan menestyksen

Ukrainan asevoimien onnistuneet vastahyökkäykset maan koillis- ja eteläosissa perustuvat useaan eri tekijään, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

Vaikka rintamat ovat maantieteellisesti erillisiä, Ukrainan toiminta vastahyökkäyksissä on osa samaa suunnitelmaa.

– Ensinnäkin ukrainalaisilla oli laaja yleinen toimintasuunnitelma, joka sisälsi mahdollisia operaatioita etelässä ja koillisessa – ja luultavasti muuallakin. Niiden käynnistäminen ei kuitenkaan perustunut vain ajankohtaan, vaan myös siihen, milloin niille ilmaantui mahdollisuuksia, Ryan kertoo Twitterissä.

Toinen tärkeä tekijä on hänen mielestään se, että Ukrainalla oli sekä asialle omistautuneita että tilannetietoisia reservejä, jotka oli varattu suunniteltuja hyökkäyksiä varten. Näiden luominen edellytti hyvää riskien arviointia, harhautusta, operaatioturvallisuutta (toimintatavat, joilla suojataan omaa toimintaa vihollisen tiedustelulta ja vaikutukselta) ja logistista varastointia.

– Kolmanneksi ukrainalaiset ovat olleet ylivoimaisia taisteluihin liittyvässä tiedustelussa. Eräs korkea-arvoinen upseeri vahvisti Kiovan-vierailullamme, että venäläiset ovat huonoja taktisessa tiedustelussa. Tämä on olennainen osa yllätysten ehkäisemisessä ja vihollisen heikkouksien tunnistamisessa niiden hyödyntämiseksi, Ryan toteaa.

– Tiedustelulla, jota toteutetaan maa-, ilma- ja elektronisen sodankäynnin elementeillä, luodaan kuva maastosta, vihollisen asemista, reserveistä, komentokeskuksista, tärkeimmistä kuljetusreiteistä ja logistiikasta. Ja Ukrainan taktista tiedustelua todennäköisesti täydentää muista lähteistä saatu strateginen tiedustelu.

Neljäntenä seikkana hän mainitsee Ukrainan asevoimien taitavat ja kokeneet strategit.

– He tuntevat selvästi vihollisensa hyvin ja osaavat asettaa strategiset riskit ja mahdollisuudet tasapainoon. Nämä komentajat osaavat ohjata taitavasti alaisiaan laajamittaisten sotilasoperaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ryan korostaa viidentenä asiana komentofilosofioiden epäsymmetriaa.

– Venäjä ohjaa keskitetysti operaatioita, ja Ukraina antaa sotilaiden toimia vapaammin taistelukentällä.

– Nopeasti liikkuvissa operaatioissa, kuten Harkovassa ja Pohjois-Hersonissa, se osapuoli, jonka ei tarvitse jatkuvasti pyytää ohjeita pääesikunnasta, pystyy säätämään ja hallitsemaan operatiivista tempoa ja lopulta nappaamaan aloitteen.

The Ukrainian southern campaign continues to play out. While their forces fix Russian defenders in the south west, the Ukrainians are advancing from the north. Some observations on the Kherson & Kharkiv offensives. 1/20 🧵 https://t.co/FwaBQDPs2I

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022