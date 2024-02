”Kenraalien maine on romahtanut” – Ukraina tarvitsee kipeästi uusia sotilaita

Ukrainan asevoimat kärsii tällä hetkellä vakavasta tykistöammuspulasta, mutta myös miesvoimaan liittyvistä ongelmista.

Monien etulinjassa taistelevien yksiköiden vahvuus on pudonnut hälyttävän alhaiselle tasolle, eikä vahvistuksia ei ole saatu riittävästi puutteellisen liikekannallepanon vuoksi. Ukrainan sotilaiden keski-ikä on poikkeuksellisen korkea eli yli 40 vuotta.

Britannian entinen puolustusministeri Ben Wallace kehotti jo viime syksynä Ukrainaa värväämään nuorempia ikäluokkia. Yhdysvaltain aktiivipalveluksessa olevien sotilaiden keski-ikä on 28 vuotta ja Britanniassa 31 vuotta. Wallace huomautti, että Kreml on mobilisoinut vaivihkaa koko valtiota sotaa varten.

Ukrainan sodasta sosiaaliseen mediaan aktiivisesti kirjoittava ja useiden länsimaisten asiantuntijoiden siteeraama reserviupseeri huomauttaa, että monet ukrainalaiset ovat olleet etulinjassa jo lähes kahden vuoden ajan. Lomia on ollut liian vähän fyysisen ja henkisen kunnon palauttamiseksi.

– Helmikuussa 2022 värväytyneiden taistelutahto kärsii pahoin, kun he näkevät, että alle puolet heidän tovereistaan on elossa tai että heillä on kaikki raajat tallella. Tämä luo vaikutelman, että asevoimista pääsee pois vain kuoleman kautta tai menettämällä raajansa, ukrainalaisupseeri kirjoittaa Frontelligence Insight -blogissaan.

Uusi liikekannallepanolaki on tulossa Ukrainan parlamentin käsittelyyn. Satoja tuhansia sotilaita pitäisi kierrättää pois etulinjasta lepoa varten. Maan asevoimat tarvitsee samalla vahvistuksia uusia hyökkäysoperaatiota varten.

Virallisesti ukrainalaisten kerrotaan usein aiheuttavan kymmenkertaisia tappioita venäläisjoukoille. Todellisuus voi usein olla synkempi.

– Vaikka Ukraina aiheuttaa kovia tappioita venäläisjoukoille, on hyvä muistaa osapuolten demografiset erot, reserviupseeri toteaa.

Bahmutin verilöyly jätti kansallisen trauman

Ukrainan väestöpyramidissa 20–30-vuotiaat muodostavat toiseksi pienimmän ikäluokan yli 75-vuotiaiden jälkeen. Huolena on, että tappioiden seuraukset heijastuisivat vielä sukupolvien päähän.

Viime aikoina synkentynyt sotilaallinen tilanne vaikeuttaa uusien sotilaiden houkuttelua ilman pakkovärväyksiä. Rintamatilanne voisi olla vähemmän tukala, jos Ukraina olisi rakentanut uusia puolustuslinjoja riittävän ajoissa. Tykistöammusten suhteen länsimaiden tuki on ratkaisevaa.

– [Viime kesän] vastahyökkäykseen liitettiin lisäksi epärealistisia odotuksia. Tappiot yritettiin usein esittää parhain päin, eikä Ukrainan armeijan ajautumista pattitilanteeseen myönnetty.

Vuosi sitten käydyn Bahmutin taistelun ja kesän vastahyökkäyksen aiheuttamat suuret tappiot ovat hänen mukaansa aiheuttaneet lähes kansallisen trauman.

Venäläisjoukot kärsivät Bahmutissa aluksi huomattavasti enemmän tappioita, ehkä noin 7- tai 10-kertaisesti. Venäjä eteni myöhemmin kaupungin sivustoille ja häiritsi ukrainalaisten huoltolinjoja, mikä tasoitti tappiosuhdetta.

Ukrainan osaavimpia ja motivoituneimpia sotilaita menetettiin verisessä taistelussa vankiloista haalittuja Wagner-palkkasotilaita vastaan. Synkät mielialat heijastuvat Ukrainan värväyskeskuksiin, joiden edustalla ei ole enää jonoja.

– Tiettyjen Ukrainan kenraalien maine on romahtanut tasolle, jossa heitä verrataan venäläisiin kollegoihinsa, jotka ovat tunnettuja huolimattomista rynnäköistä. Tilanne pahenee, koska tahoja ei ole saatettu vastuuseen epäonnistumisista, upseeri sanoo.