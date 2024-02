Kenraali Venäjän tappioista: Ei ole mitään kipukynnystä

Viron puolustusvoimien kesällä väistyvä komentajan, kenraali Martin Heremin mukaan Venäjä on valmis ottamaan isojakin tappioita päästäkseen edes hieman eteenpäin rintamalla.

– Se on myös tämän sodan yksi oppitunti tai yllätys. Jos ennen luulimme, että myös Venäjällä on meidän kaltaisiamme ihmisiä ja tietynlaisilla tappioilla on jonkinlainen raja, niin nyt tuntuu, että Venäjän tapauksessa sitä ei ole, Herem sanoo Viron yleisradio ERR:lle.

Virolaiskenraalin mukaan jopa 400 000 venäläistä sotilasta on kaatunut tai haavoittunut. Pelkästään viimeisen kuukauden aikana hyökkääjä on menettänyt 150 upseeria.

Tappiot eivät Heremin mukaan näytä horjuttavan venäläistä yhteiskuntaa.

-Muutaman sata dollaria kuukaudessa palkkaa saaneet oivaltavat, että 2 000 eurosta tai dollarista on paljon parempi sotia. Työpaikkansa pakotteiden takia menettäneet työskentelevät nyt sotateollisuudessa ja saavat palkkaa. Ja jollain tavalla he tuntevat pelastavansa maailmaa jonkinlaiselta länsimaiselta mädältä kulttuurilta ja muulta. Näin se toimii, virolaiskenraali viittaa venäläisten ajatteluun.

Venäjä on Heremin mukaan investoinut sotaan kolme kertaa enemmän resursseja kuin länsimaat ovat tukeneet Ukrainaa. Lisäksi Venäjä saa Pohjois-Korealta tuhansia vaunuja ja merikontteja rintamatarvikkeita, joten Venäjä voi kestää hänen mukaansa hyvinkin pitkään.

– Me kaikki ajattelimme kaksi vuotta sitten, että Venäjällä on jonkinlainen kipukynnys. Toistan, en usko, että meidän on järkevää tarkastella tai luottaa siihen tänään.