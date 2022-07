Kenraali: Venäjä aloittaa uuden hyökkäyksen idässä

Venäjä aloittaa pian uuden hyökkäyksen Itä-Ukrainassa ja yrittää vallata Donetskin alueen, arvioi tilannetta tarkasti seuraava Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

Venäjän joukot näyttävät saaneen päätökseen Luhanskin alueen valtaamisen Itä-Ukrainassa.

– He ovat kuitenkin onnistuneet saavuttamaan vain osittain operatiivisen tavoitteensa koko Donbassin valtaamisesta. He eivät ole tuhonneet Ukrainan armeijaa kentällä eivätkä heidän taistelutahtoaan, Mick Ryan toteaa Twitterissä.

Donbass koostuu Luhanskin ja Donetskin alueista. Ukrainan asevoimat ilmoitti sunnuntai-iltana vetäytyneensä Lysytshanskin kaupungista. Venäjän joukot hallitsevat nyt koko Luhanskin aluetta.

– Asemiaan puolustavat Ukrainan joukot tekivät vastarintaa pitkään hyökkääjän tykistön ja ilmavoimien pommittaessa heitä. Puolustaja suoritti lopulta kurinalaisen vetäytymisen säilyttääkseen itäisen armeijansa. He ovat varmistaneet, että hyökkääjä on joutunut vuodattamaan omaa vertaan jokaista vallattua metriä kohden Luhanskissa, Ryan sanoo.

Hänen mukaansa Moskova hyödyntää tätä ”voittoa” strategisessa informaatio- ja vaikuttamiskampanjassaan, vaikka tosiasiassa Venäjän asevoimien eteneminen on ollut hidasta, tappiot ovat olleet suuria eikä tavoitteisiin ole päästy. Presidentti Vladimir Putin haluaa viestiä Luhanskin valtaamisen menestyksekkäänä sotaponnisteluna kotimaiselle yleisölle.

– Venäjän sanoma on se, että ”Luhanskissa on saavutettu voitto”. Moskova pyrkii siten kuvaamaan, että sodan kulku on kääntynyt sen eduksi. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Venäläisten viesteillä pyritään vakuuttamaan muutamat epävarmat länsimaat siitä, että Ukrainan tukeminen vain viivyttää väistämätöntä, Ryan kertoo.

– Venäläiset ovat todennäköisesti arvioineet, että vaikka heidän joukkonsa ja logistiset järjestelmänsä olisivat kuinka uupuneita tahansa, ukrainalaiset ovat luultavasti vielä uupuneempia. Sodassa on kyse suhteellisista eduista ja niiden hyödyntämisestä.

Ryanin mukaan tästä syystä hyökkääjä pyrkii jatkamaan etenemistä saadakseen haltuunsa Donetskin alueen.

– Tehdäkseen tämän he jatkavat Itä-Ukrainassa omaksumaansa tapaa, mikä tarkoittaa etenemistä laajojen tykistö- ja rakettikeskitysten avulla sekä yrityksiä saartaa ja tuhota Ukrainan joukot.

Mick Ryan korostaa, että Venäjän joukkoihin kohdistuu kova paine myös Etelä-Ukrainan rintamalla.

– Ukraina jatkaa alueiden takaisinvaltaamista jatkuvilla vastahyökkäyksillä. Tämä etelässä käytävä sota on ratkaisevampi rintama. Ukrainan eteläosan hallinta antaa Venäjälle mahdollisuuden kuristaa Ukrainaa taloudellisesti.

– Ukrainan vastarintatoiminta etelässä kasvattaa Venäjän haastetta entisestään. Viime viikonloppuna toinen venäläinen juna suistui raiteilta etelässä. Lisäksi venäläiset sotilaat ja heidän kanssaan yhteistyötä tekevät tahot on otettu kohteiksi.

Ryanin mukaan Venäjällä ei ehkä ole muuta vaihtoehtoa kuin tasapainottaa voimansa idän ja etelän välillä.

– Tämä – ja Ukrainan tiukka puolustus idässä – vaikuttaa hyökkääjän kykyyn valloittaa koko Donbass.

– Vaikka venäläiset ovat saavuttaneet taktisia voittoja Itä-Ukrainassa, se on ollut valtavan kallista ihmishenkien ja ammusten osalta, kokonaisia kaupunkeja on tuhoutunut ja hyökkääjä on saanut vallattua suhteellisen pienen määrän alueita.

Ryan toteaa, että lyhyellä aikavälillä idässä olevat Ukrainan joukot kohtaavat kuitenkin venäläisten uuden hyökkäyksen

– Se on todennäköisesti yhtä julma kuin mitä olemme nähneet viimeisen kahden kuukauden aikana.

– Mutta ukrainalaiset ovat osoittaneet, kuinka tehokas puolustuksellinen strategia voi olla, jos siihen yhdistetään nykyaikaiset välineet, täsmäammukset, vahvistukset, joustava toiminta ja hyvä johtaminen.

Russian forces have apparently now completed their conquest of the Luhansk region. They have however only partially succeed in achieving their operational objective of capturing the Donbas. They have not destroyed the Ukrainian army in field, nor their steel will. 1/12 🧵

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) July 5, 2022