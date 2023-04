Kenraali varoittaa sodan myytistä: Älkää pitäkö venäläisiä tyhminä

Taktinen sopeutuminen tarkoittaa niitä toimia, jotka tukevat oppimista ja kehittymistä taistelukentällä.

– Se tarkoittaa myös näiden oppien levittämistä muihin taistelukentän elementteihin sekä koulutuslaitoksiin, jotka valmistelevat ja kouluttavat lisäjoukkoja, Ryan kertoo.

Yksi sopeutumisalue on ollut se, miten venäläiset ovat käyneet lähitaistelua.

– Sodan alussa venäläiset pyrkivät suorittamaan laajoja liikkeitä, joissa yhteensovitettiin maahanlasku- ja maahyökkäysoperaatioita, Ryan toteaa.

– Tämä integraatio ja aselajien yhteistoimintaan liittyvät taktiikat toteutettiin kuitenkin kehnosti. Tämän seurauksena ukrainalaiset pystyivät hyökkäämään venäläisten logistiikkaketjuja vastaan takalinjassa ja häiritsemään hyökkääjän joukkoja.

Mick Ryanin mukaan Siverskyi Donets -joen tuhoisa ylitys vuosi sitten keväällä oli toinen esimerkki Venäjän huonosta taktisesta integraatiosta taisteluoperaatioissaan.

– Tämän jälkeen venäläiset näyttivät kuitenkin oppineen (esteiden ylityksestä). Heidän vetäytymisensä Hersonin kaupungista loka-marraskuussa 2022 osoittaa, että he olivat sopeuttaneet toimintaansa.

Mick Ryan mainitsee myös palkkasoturiyhtiö Wagnerin taistelijoiden laajamittaisen käytön yhtenä esimerkkinä venäläisten taktisesta sopeutumisesta. Wagnerin taistelijoita on käytetty varsinkin Itä-Ukrainan Bahmutin rajuissa ja verisissä taisteluissa.

– Tämä tarkoitti paluuta ihmisaaltohyökkäyksiin, joita on esiintynyt aiemmissa konflikteissa. Kyse ei kuitenkaan ollut vain ihmisaaltotaktiikoiden yksinkertaisesta soveltamisesta.

– Se on hienostuneempi sopeutus taktiikasta, jossa ensimmäiset ihmisaallot ovat vain ensimmäinen rivi useista peräkkäisistä aalloista. Kokeneemmat ja taistelukykyisemmät joukot seuraavat ensimmäisiä aaltoja. Näin peräkkäiset aallot pyrkivät etenemään hiljalleen, jotta paremmin koulutetut Wagnerin taistelijat voivat hyödyntää vallattuja asemia jatkohyökkäyksiä varten.

Ryan muistuttaa lisäksi Venäjän muodostamista rynnäkköjoukoista ja soluttautumistaktiikasta, jonka avulla pyritään ohittamaan Ukrainan vahvasti linnoitetut asemat.

– Venäläiset ovat myös kehittäneet ilmatukeaan maavoimille. Välttääkseen Ukrainan tappavan ilma- ja ohjuspuolustusverkoston venäläiset ovat mukauttaneet ilmataktiikkansa ja ottaneet käyttöön pidemmän kantaman aseita.

– Maaliskuussa paljastettiin, että venäläiset ovat käyttäneet taisteluissa ensimmäistä kertaa 1,5 tonnin UPAB-1500B-liitopommeja. Nämä kasvattavat (täsmäaseen) laukaisevan lentokoneen selviytymiskykyä, ja niitä on erittäin vaikea torjua.

Ryanin mukaan Venäjän joukot ovat olleet myös melko kiireisiä sopeuttaessaan puolustustaktiikkaansa ja kehittäessään peräkkäisiä puolustusvyöhykkeitä Itä- ja Etelä-Ukrainassa.

– Tähän mennessä venäläiset ovat osoittaneet kykynsä oppia ja sopeutua taktisella tasolla. Vaikka tämä on ollut epätasaista ja monet ideat eivät ole uusia, on kiistatonta, että jonkin verran oppimista ja kehitystä on tapahtunut.

– Siitä huolimatta, että Venäjä on osoittanut kykynsä oppia ja sopeutua tässä sodassa, on myös selvää, että ukrainalaiset ovat oppineet nopeasti nykyaikaisen sodan käytäntöjä. Ukrainalaisten pitää oppia ymmärtämään paremmin venäläisten sopeuttamaa toimintaa.

