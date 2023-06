Kenraali varoittaa puolustuslinjoista: Hyviä asemia osaavat käyttää surkeatkin sotilaat

USA:n asevoimien kenraaliluutnantti (evp.), ISW-ajatuspajan vanhempi tutkija James Dubik arvioi Radio Free Europen haastattelussa, että länsimainen keskustelu Ukrainan vastahyökkäyksestä sivuuttaa perinteisen sodankäynnin vaikeuden. Hän muistuttaa, että Normandian maihinnousussa valtavalta 350 000-päiseltä sotajoukolta kului kaksi kuukautta saavuttaa läpimurto kolme kertaa Ukrainan vastahyökkäysrintamaa kapeammalla alueella.

Ukrainan joukkojen täytyy hänen mukaansa saavuttaa läpimurto paitsi puolustuslinjoja edeltävästä turvavyöhykkeestä, myös itse varsinaisesta puolustuslinjasta. Se vaatii panostuksia maan omaan infrastruktuuriin, komentoketjuun ja huoltoketjuihin samalla, kun joukot iskevät Venäjän vastaaviin elimiin.

Kyseessä on nykyisiä valmisteluoperaatioita suurempi taistelu, joka ei tapahdu viikoissa.

– Ja samaan aikaan Ukrainan täytyy puolustaa muuta maataan. Sekään ei ole pieni tehtävä, kenraali lisää.

Vastahyökkäystä hidastaa Venäjän kuukausien ajan rakentamat puolustuslinjat. USA:n joukkoja muun muassa Irakissa komentanut Dubik huomauttaa, että Venäjällä on pitkä historia hyvin rakennetuista puolustuslinjoista.

– Minun näkökulmani on, että surkeatkin sotilaat voivat käyttää hyviä puolustusasemia todella hyvin. Joten, jos olet keskiverto sotilas todella hyvässä puolustuksessa, olet vahvoilla. Mutta ongelma on, että jos olet keskivertokin sotilas ja yhtäkkiä vihollinen on selustassasi, silloin huolestut, silloin panikoit ja silloin peräännyt. Tämä tekee läpimurrosta paljon tärkeämmän, kenraali kertoo.

– Kolme asiaa pitää pitää mielessä yhtäaikaisesti. Yksi: surkeat joukot ja hyvät puolustuslinjat tekevät silti vahinkoa. Kaksi: huono taistelutahto saa joukot antamaan periksi helpommin. Kolme: Kun pääset heidän selustaansa, heikot sotilaat yleensä panikoivat nopeiten, hän jatkaa.