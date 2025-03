Kenraali sai potkut neuvotteluista

Presidentti Donald Trumpin Ukrainan ja Venäjän erityislähettiläs, eläkkeellä oleva kenraaliluutnantti Keith Kellogg loisti poissaolollaan kahdesta Saudi-Arabiassa pidetystä tapaamisesta. Hän ei ollut mukana sen enempää tapaamisessa Venäjän kuin Ukrainankaan edustajien kanssa.

Uutiskanava NBC:lle luottamuksella puhunut neuvottelulähde kertoi, että syynä olivat venäläiset. Kenraali Kellogg ei kelvannut heille.

– Kellogg on entinen amerikkalainen kenraali, joka on liian lähellä Ukrainaa. Ei meidänlaisemme henkilö, ei sitä kaliiberia, jota etsimme, venäläinen lähde sanoi.

Myös yhdysvaltalainen neuvottelulähde vahvisti NBC:lle, että Kelloggin poissaolon syynä oli Venäjän vastahankaisuus.

Kelloggin toimisto ei vastannut pyydettyyn kommenttiin siitä, miksi Kellogg ei ole ollut mukana neuvotteluissa ja oliko Venäjä määrännyt, ettei hän osallistuisi neuvotteluihin.

Jatkon ja mahdollisten tulevien neuvottelujen kannalta erityislähettiläs Kelloggin rooli vaikuttaa nyt olevan epäselvä.

Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja James Hewitt sanoi, että Trump oli ”hyödyntänyt useiden korkeiden hallintovirkamiesten kykyjä auttaakseen Ukrainan sodan saattamisessa rauhanomaiseen ratkaisuun”. Hän lisäsi, että Kellogg oli edelleen ”arvostettu osa tiimiä, erityisesti mitä tulee neuvotteluihin eurooppalaisten liittolaistemme kanssa”.

Keith Kellogg, 80 on Trumpin pitkäaikainen tukija joka toimi Trumpin ensimmäisellä kaudella muun muassa varapresidentti Mike Pencen kansallisen turvallisuuden neuvonantajana.

NBC kertoo, että Trumpin Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff matkusti helmikuun puolivälissä Moskovaan ja vietti yli kolme tuntia Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Witkoff matkusti Venäjälle alkuperäisenä tarkoituksenaan neuvotella yhdysvaltaisen opettajan Marc Fogelin vapauttamisessa.

Witkoff on kutsunut itse tapaamista Putinin kanssa tehtäväksi, jonka tavoitteena on ollut rakentaa luottamusta Trumpiin ja Trumpin hallintoon. Hän sanoi olleensa ainoa tapaamisessa läsnä ollut Yhdysvaltain virkamies ja vieneensä Trumpilta viestin Putinille. Witkoff sanoi myös, että Putinilla ”oli jotain välitettäväksi takaisin presidentille”, mutta ei kertonut, mitä se oli.

Seuraavana päivänä Trump ilmoitti puhuneensa puhelimessa Putinin kanssa ja että he olivat ”sopineet, että tiimimme aloittavat neuvottelut välittömästi”.

Trumpin hallinto pian Witkoffin vierailun ja Trumpin ja Putinin keskustelun jälkeen listan diplomaateista, jotka osallistuvat keskusteluihin Venäjän kanssa. Witkoff, CIA:n johtaja John Ratcliffe ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Waltz olivat ulkoministeri Marco Rubion johtamassa ryhmässä. Keith Kellogg ei ollut tällä listalla.

Selvää ei kuitenkaan ole, tuliko Kelloggin roolitus esille Witkoffin ja Putinin kesken. Witkoffin edustaja ei suostunut kommentoimaan asiaa NBC:lle.

Venäjän entinen apulaisulkoministeri Andrei Fedorov sen sijaan sanoi NBC:lle, että Kelloggin diskaamiseen neuvotteluista olisi johtanut Kelloggin asettama tavoite siitä, että rintamalinja Ukrainassa jäädytetään. Venäjän mielestä Ukrainan pitäisi vetäytyä ainakin Zaporižžjasta ja Hersonista.

Keith Kelloggilla on myös henkilökohtainen suhde Ukrainaan, mikä Venäjällä taatusti tiedetään. Kelloggin keskimmäinen lapsi, tytär Meghan Mobbs, on isänsä tapaan entinen laskuvarjojääkäri ja nykyään Weatherman-säätiön johtaja. Säätiö avustaa haavoittuneita sotilaita ja kotiuttaa kaatuneita. Se on toiminut talvesta 2022 Ukrainan Romanian-vastaisella rajalla toimittaen sivujensa mukaan yli 10 000 avustuslähetystä ainakin 70 avustusorganisaatiolle Ukrainassa, auttanut evakuoimaan naisia ja lapsia Ukrainasta Puolaan ja järjestänyt niin pakolaisille kuin sotilaille lääkintäapua. Säätiö kertoo sivuillaan järjestäneensä myös Keith Kelloggin vierailun Ukrainaan talvella 2023. Kellogg kävi tuolloin Harkovassa, Odessassa ja Izjumissa.