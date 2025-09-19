Kennelyskä voi pahimmillaan johtaa tehohoitoon

Kennelyskä aiheuttaa koirille flunssan kaltaisia oireita ja leviää tehokkaimmin syksyisin, muistuttaa Agria Eläinvakuutus. Tartunta on erityisen yleinen paikoissa, joissa koiria kokoontuu, kuten koirapuistoissa, näyttelyissä ja harrastuksissa.
Tauti tarttuu herkästi lähikontaktissa, yskimisen tai aivastelun välityksellä, mutta ei tartu ihmiseen. Tyypillisin oire on voimakas yskä, joka voi jatkua viikkoja.
Useimmat koirat toipuvat levolla ja kotihoidolla, mutta vakavat jälkitaudit voivat vaatia eläinlääkärikäynnin tai jopa tehohoitoa.
– Kennelyskän jälkitautina voi kehittyä bakteeriperäinen keuhkoputkentulehdus tai keuhkokuume, Agria kertoo.
Rokotus voi lieventää oireita, vaikka se ei tarjoa täyttä suojaa. Riskiryhmässä ovat pennut, iäkkäät, sairaat ja syvärintaiset koirat.
Tartuntojen leviämistä voidaan ehkäistä myös käsihygienialla ja koiran tavaroiden huolellisella puhdistamisella.