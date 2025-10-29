Kenestä Xi Jinpingin seuraaja? Kamppailu horjuttaa Kiinan vakautta

Kiinan tulevaisuutta varjostaa New York Timesin (NYT) mukaan kaksi suurta kysymystä: kuinka kauan 72-vuotias Xi Jinping säilyttää asemansa maan johdossa ja kuka nousee aikanaan hänen tilalleen.

Xi on johtanut Kiinaa 13 vuotta ja keskittänyt itselleen valtaa tavalla, jollaista ei ole nähty sitten Mao Zedongin. Hän ei ole osoittanut merkkejä aikeista siirtyä syrjään.

– Jokainen vuosi virassa syventää epävarmuutta siitä, kuka astuisi hänen tilalleen, jos vaikkapa hänen terveytensä pettäisi, ja jatkaisiko uusi johtaja Xi Jinpingin kovaa linjaa vai pehmentäisikö sitä, NYT:n Kiinan-toimistoa johtava Chris Buckley kirjoittaa.

Xi on hänen mukaansa itsevaltiaiden tyypillisen dilemman äärellä. Seuraajan nimeäminen saattaisi luoda kilpailevan valtakeskuksen ja heikentää hänen otettaan, kun taas seuraajan valitsematta jättäminen voisi vaarantaa hänen perintönsä ja aiheuttaa hajaannusta Kiinan poliittisessa eliitissä.

Mahdollista seuraajaansa Xi joutuisi todennäköisesti etsimään nuoremmasta sukupolvesta – henkilöistä, joiden olisi vielä todistettava kykynsä ja voitettava hänen luottamuksensa.

Xi on sanonut, että Neuvostoliitto teki kohtalokkaan virheen valitsemalla johtajakseen uudistusmielisen Mihail Gorbatšovin, ja tehnyt selväksi, ettei suvaitse vähäisintäkään epälojaalisuutta.

– Xi varmasti ymmärtää seuraajavalinnan tärkeyden, mutta myös tiedostaa, että on uskomattoman vaikeaa julistaa seuraajaa heikentämättä samalla omaa valta-asemaansa, Asia Society Policy -instituutin Kiina-asiantuntija Neil Thomas toteaa.

Xi on omakohtaisesti kokenut, miten seuraajakamppailut voivat ravistella kommunistipuoluetta. Hänen korkeassa asemassa toiminut isänsä syrjäytettiin Maon toimesta. Paikallisjohtajana vuoden 1989 demokratia mielenosoitusten aikana Xi näki itse ristiriitojen syöksevän Kiinaa kohti kaaosta.

– Xi on käyttänyt niin paljon aikaa tutkiakseen Kiinan dynastioiden syklejä ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen historiaa, että hän tietää seuraajakysymyksen olevan tärkeä asia, jota hänen on pohdittava, entinen tiedustelu-upseeri, konsulttiyritys China Strategies Groupin toimitusjohtajana nykyisin toimiva Christopher Johnson sanoo.

Kiinan kommunistipuolueen ylin johto saattaa asiantuntijoiden mukaan muuttua nykyistä epävakaammaksi, kun Xi testaa ja hylkää potentiaalisia seuraajaehdokkaita. Kulissien takana hänen lähipiirinsä avainhenkilöt saattavat myös kilpailla entistä verisemmin vaikutusvallasta ja poliittisesta selviytymisestä.