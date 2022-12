Kenen vastuulla on piha-alueen turvallisuudesta huolehtiminen?

Runsas lumentulo on pitänyt viime päivinä taloyhtiöiden lumitöistä vastaavat kiireisinä. Vaikka taloyhtiö olisi ulkoistanut kiinteistön talvikunnossapidon huoltoyhtiölle, taloyhtiön hallituksen kannattaa seurata pihamaan kuntoa ja olla tarvittaessa valmiina itsekin puuttumaan tilanteeseen.

Lumipyryn jälkeen huoltoyhtiö ei välttämättä ehdi auraamaan ja hiekoittamaan kaikkia pihoja niin pian kuin taloyhtiöissä toivottaisiin. Silloin taloyhtiön hallituksen kannattaa tarvittaessa omatoimisesti merkitä pihan vaaranpaikat esimerkiksi puomeilla tai muilla varoitusmerkeillä.

– Taloyhtiön oma valmius on tärkeä, koska huoltosopimuksesta huolimatta ensisijainen vastuu kiinteistön turvallisuudesta on kiinteistönomistajalla eli taloyhtiöllä, muistuttaa Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia tiedotteessa.

Myös asukkaiden kannattaa tarkkailla piha-alueen kuntoa ja ilmoittaa vaaranpaikoista hallituksen jäsenille, huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle välittömästi.

Kun taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta ammattilaiselta eli esimerkiksi kiinteistönhuoltoyhtiöltä, sen kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta sekä tarvittavista varotoimenpiteistä.

Tämä on vastuukysymysten kannalta tärkeä seikka, sillä taloyhtiö vastaa kuitenkin ensisijaisesti kiinteistön alueen turvallisuudesta. Jos joku esimerkiksi liukastuu ja loukkaa itsensä taloyhtiön pihalla, taloyhtiön on pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

– Jos taloyhtiö on sopimuksella siirtänyt vastuun paitsi asianmukaisesta talvikunnossapidosta, myös pihan tilanteen tarkkailusta ja varotoimista huoltoyhtiölle, voidaan mahdollisessa vahinkotilanteessa tarkastella huoltoyhtiön toiminnan sopimuksenmukaisuutta ja vaatia siltä sopimusrikkomuksen perusteella korvausta taloyhtiölle esitettyjen vaatimusten perusteella, Haltia sanoo.