Kenen kuuluu laittaa kapula kassahihnalle? Myyjä kertoo

Ruokakaupassa asioinnin ikuisuuskysymyksenä on pidetty sitä, kenen vastuulla on kapulan asettaminen kassahihnalle.

Kassakapulan tarkoitus on rajata kassajonossa odottavien asiakkaiden ostokset hihnalla. Kapulaa tarvitaan erityisesti, kun kassoilla on ruuhkaa, ja se helpottaa sekä kassamyyjän että asiakkaan asioimista.

Kassakapuloiden käytöstä luovuttiin monissa kaupoissa pandemian ajaksi ja jonoihin tulivat turvavälit, mikä on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset käsittävät oman tilansa ja vastuunsa ruokakaupoissa asioidessaan.

Se, kenen vastuulla on laittaa kapula kassahihnalle, vaihtelee myös tilannekohtaisesti. Lidlin tiedotteen mukaan aihe herättää keskustelua myös kaupan työntekijöissä.

– Tämä aihe on kyllä kuuma peruna. Kassalla olen huomannut, että kassakapulan laitto voi mennä kummin päin tahansa. Jos henkilöllä on paljon ostoksia, hän usein laittaa kassakapulan tuotteidensa jälkeen. Jos asiakkaalla on vain pari tuotetta, kassakapulaa ei käytetä niin helposti, Lidlin myyjänä työskentelevä Leben Norrie kertoo havainnoistaan tiedotteessa.

– Sitten on näitäkin tilanteita, missä kassakapulan ”väärälle” puolelle on tipahtanut tuote. Sitten siinä yhdessä ihmetellään, miten tuote on eksynyt väärään paikkaan. Kassakapula ja sen käyttö menee monilla tunteisiin – mutta onneksi useimmat suhtautuvat huumorilla asiaan, Leben jatkaa.

Mutta kenen vastuulla kapulan laitto ammattilaisen mielestä on?

– Mielestäni kassakapulan käyttö kuuluu sille, joka latoo tavarat hihnalle. Kassakapula tulisi laittaa omien ostosten jälkeen. Myös siinä tapauksessa, vaikkei jonossa olisi ketään muuta. Se on kassallekin kiva, kun hihna pysähtyy kapulasta ostosten jälkeen. Kaikkien elämää helpottaa, jos jonon ensimmäinen huolehtii kapulan paikasta, Leben summaa.