Kemianteollisuuden mukaan sähköveron nosto olisi myrkkyä kilpailukyvylle

Sähköveron korotus uhkaisi Kemianteollisuus ry:n mukaan viedä teollisuuden selkeimmän kilpailuvaltin.

Kemianteollisuuden kesäkuussa tekemän selvityksen mukaan esimerkiksi työmarkkinoiden toiminta, työvoimakustannukset, viranomaisten sääntelykäytännöt ja Suomen maantieteellinen sijainti ovat kaikki heikkouksia kilpailijamaihin nähden.

Sen sijaan sähkön hinta nousee keskeiseksi vahvuudeksi kilpailijoihin verrattuna.

– Vientiteollisuus on kansainväliselle kilpailulle altis sektori, ja vetovoimatekijöiden täytyy olla kunnossa, jotta yritykset voivat valmistaa tuotteita ja työllistää Suomessa. Meidän täytyy pitää kiinni niistä vahvuuksista, joita meillä on, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto tiedotteessa.

Teollisuuden sähköverokantojen muutokset voivat Kemianteollisuuden pahimmillaan aiheuttaa yli sadan miljoonan euron kustannukset kemianteollisuuden alalle ja koko vientiteollisuuteen satojen miljoonien lisäkustannukset.

– Välilliset kustannukset olisivat vieläkin suurempia. Korkeammat energiakustannukset vähentäisivät uusia teollisia investointeja ja korvausinvestointeja, minkä seurauksena teollisuuden käynnissä oleva puhdas siirtymä pysähtyisi. Prosessien sulkeminen johtaisi työpaikkojen ja sitä kautta myös verotulojen vähenemiseen, sanoo Aalto.

Aallon mukaan teollisuus sijoittuu sinne, missä sähkö on kohtuullista ja vähäpäästöistä. Tempoileva veropolitiikka on yrityksille myrkkyä, sillä investointien toteutuminen on vuosien mittainen urakka.

– Tilanne on ollut Suomen kannalta otollinen. Koska kilpailuvaltteja ei ole paljon, sähköveron pienilläkin korotuksilla vedettäisiin mattoa teollisuuden ja uusien investointien alta.