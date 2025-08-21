Kelan pääjohtajan mukaan vastaanottoja ylisäädellään

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtosen mukaan lääkäreiden vastaanottoja ylisäädellään Suomessa.

Hänen mukaansa muualla Euroopassa lääkärit voivat aloittaa vastaanottotoiminnan matalalla kynnyksellä. Kelan pääjohtajan mukana muualla pieniä vastaanottoja on paljon.

– Meillä kynnys ja vaatimustaso toiminnan aloittamiseen ovat melko korkeita, Lehtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Suomessa asiaan liittyy mielestäni ylissäätelyä, ja se voi joillekin muodostua liian vaikeaksi.

Julkaisunsa kommenttikentässä Lehtonen jatkaa kertomalla, että esimerkiksi vastaanottotiloihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu vaatimuksia, joiden on täytyttävä ennen kuin lupa vastaanottopisteen avaamiseen heltiää.

Päivityksensä ohessa Lehtonen jakoi linkin haastatteluunsa Lääkärilehdessä. Haastattelussa Lehtonen sanoo toivovansa, että Suomessa siirryttäisiin perhe- tai omalääkärimalliin, jonka ytimessä olisi potilaan kohtaaminen ja hyvän potilassuhteen luominen.

Lehtosen mukaan keskustelua tulisi käydä vastaanottotoiminnan sääntelyn vaatimustasosta.

