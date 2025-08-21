Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ahveniston sairaalan käytävä ja vastaanottohuone. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kelan pääjohtajan mukaan vastaanottoja ylisäädellään

  • Julkaistu 21.08.2025 | 14:50
  • Päivitetty 21.08.2025 | 14:50
  • Sote
Lasse Lehtosen mukaan kynnys toiminnan aloittamiseen on korkealla.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtosen mukaan lääkäreiden vastaanottoja ylisäädellään Suomessa.

Hänen mukaansa muualla Euroopassa lääkärit voivat aloittaa vastaanottotoiminnan matalalla kynnyksellä. Kelan pääjohtajan mukana muualla pieniä vastaanottoja on paljon.

– Meillä kynnys ja vaatimustaso toiminnan aloittamiseen ovat melko korkeita, Lehtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Suomessa asiaan liittyy mielestäni ylissäätelyä, ja se voi joillekin muodostua liian vaikeaksi.

Julkaisunsa kommenttikentässä Lehtonen jatkaa kertomalla, että esimerkiksi vastaanottotiloihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu vaatimuksia, joiden on täytyttävä ennen kuin lupa vastaanottopisteen avaamiseen heltiää.

Päivityksensä ohessa Lehtonen jakoi linkin haastatteluunsa Lääkärilehdessä. Haastattelussa Lehtonen sanoo toivovansa, että Suomessa siirryttäisiin perhe- tai omalääkärimalliin, jonka ytimessä olisi potilaan kohtaaminen ja hyvän potilassuhteen luominen.

Lehtosen mukaan keskustelua tulisi käydä vastaanottotoiminnan sääntelyn vaatimustasosta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)